Le Département accompagne les efforts des Communes sur les actions concernant le périscolaire. Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental l'a rappelé ce mercredi 22 mai 2019, invité par la ville de Saint-Paul à une visite du chantier de l'école Pothier. (photo/Département)

"Nous mettons tout en œuvre à notre niveau de compétence, pour accompagner efficacement les familles réunionnaises et saint-pauloises, et afin que nos enfants aient toutes les chances de réussir leur parcours scolaire ", souligne Cyrille Melchior. Réaffirmant ainsi le soutien du Département pour ce qui concerne le fonctionnement et l’accueil des activités périscolaires et extrascolaires. Le président du Conseil départemental insiste sur " la nécessité d’agir ensemble et d’unir nos forces pour une école de la réussite et pour repousser et combattre l’échec scolaire."

Aux côtés notamment d’Alex Pota, 7e adjoint au Maire de Saint-Paul, délégué aux affaires scolaires, de Fabienne Couapel-Sauret, vice-présidente de la Région et de Jean-François Salles, inspecteur d’académie, le président du Département a donc visité le chantier presqu’achevé de l’école Pothier, ce mercredi. La structure, regroupant 26 classes maternelles et élémentaires, pour une capacité d’environ 640 élèves, pourrait d’ailleurs ouvrir ses portes dans le courant de cette année.

" Au-delà des murs, l’humain doit rester notre priorité. Nous devons agir afin que les enfants viennent à l’école pour acquérir les bases essentielles à leur épanouissement et à leur devenir ", poursuit Cyrille Melchior.

" Rassuré pour les enfants de Saint-Paul, compte tenu de la qualité de la construction de cette nouvelle école ", le président du Conseil départemental, également 2e adjoint délégué aux finances à la mairie de Saint-Paul salue le travail des ouvriers, et des services de la ville.

