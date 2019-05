Les Rendez-vous aux Jardins se déroulent les 7, 8 et 9 juin prochains avec pour thème : " les animaux au jardin ". Pour cette édition réunionnaise fêtée dans le cadre du calendrier national, 12 jardins sont ouverts, dont 3 jardins inscrits au titre des monuments historiques : le Jardin du Domaine de Beaubassin, le Jardin de la Maison des gouverneurs et celui de la Maison Oudin, ainsi que Mascarin, Jardin botanique de La Réunion, labellisé " Jardin remarquable " en 2019.

Ces jardins sont situés dans six villes : Saint-Denis, Saint-Leu, Le Tampon, Petite-Île, Saint-Joseph et Saint-Philippe. Les propriétaires, collectivités, artistes et associations proposent un programme éclectique, du vendredi 7 juin (journée réservée aux scolaires) au dimanche 9 juin.

Retrouvez le programme jardin par jardin ci-dessous :

Jardin de la maison des gouverneurs

Visites libres dans la propriété et ses jardins, avec des arbres parfois centenaires.

Maison Oudin

Jardin et maison inscrits au titre des monuments historiques - Ce jardin d'agrément est conçu en même temps que la maison par Léon Oudin, ingénieur des Arts et Métiers, en 1914 - 1915. L'allée de litichis, était à l'origine encadrée de jardins potagers, aujourd'hui parterres d'agrément.



Le Domaine de Beaubassin

Le jardin du Domaine de Beaubassin attend les visiteurs dans le cadre des rendez-vous aux jardins pour une découverte de ses rosiers bourbon anciens, de ses camélias centenaires, des azalées multicolores et de ses nombreuses plantes endémiques. Un espace sera consacré à la rencontre des animaux du Domaine.

Une animation sur le thème du bois de goyavier et du tressage de paniers sera présentée aux visiteurs avec des inscriptions possibles à des ateliers. Une intervenante nous accompagnera pour présenter les comestibles de nos beaux jardins.



Jardin de la maison Bédier

Spectacle " le voyage extraordinaire de la graine de Tamarin des hauts ", découverte des créations de Modeste Madoré

Maison Foucque

Réservé aux scolaires : réalisation d'un carré d'herbes aromatiques et fleurs diverses dans le jardin de la Maison Foucque. Chaque enfant participant pourra repartir avec son pot d'herbe aromatique à planter chez lui.

Plusieurs ateliers seront dispensés : atelier de tressage de palmes de coco, atelier de contes, fabrication de lampions, découverte et dégustation de tisane, projection de films documentaires en plein air



CAUE de La Réunion

Troc de plantes, conférences sur les oiseaux des jardins et visites sont prévus.

Mascarin

Ancien domaine agricole de la famille de Chateauvieux, Mascarin, jardin botanique de La réunion et aujourd'hui service la collectivité départementale, offre 8 hectares de promenade et 8 collections botaniques particulières à découvrir. Des visites commentées sur les noms étranges de plantes, une animation jeune public contes, et une découverte des animaux du jardin seront organisés.



Le labyrinthe En-Champ-Thé

Découverte d’une forêt de thé au cœur du village de Grand Coude. Perché à 1 100 mètres dans les hauts de St Joseph, Grand Coude est relié au monde par " le Petit Serré ", 60 mètres de largeur entre deux rivières, la Rivière des Remparts et la Rivière Langevin d’où l’on peut admirer de magnifiques sites.

C’est dans ce village qu’est établie le Labyrinthe En-Champ-Thé. Le labyrinthe est construit dans une forêt de théiers, anciennes plantations des années 60 reconnu à l'époque comme l'un des trois meilleurs thés au monde. C'est en 2005 que Johny et son épouse relance l'histoire du thé de Grand Coude, une production française unique. Au kiosque d'accueil, vous retrouverez l'ensemble de nos produits tels que le thé blanc, le thé vert, les huiles essentielles, l'hydrolat, les confits et sirops.



Jardin aux succulentes du monde

Le jardin Aux Succulentes du Monde est un jardin d'environ un hectare spécialisé dans les plantes vivant en milieu aride. Il présente une collection d'un peu plus de 1000 espèces comprenant des plantes succulentes des cactus des plantes xerophytes des arbres endémiques des bulbeuses des orchidées. Les origines du jardin remontent à environ quarante ans.



Le domaine de Manapany

Le Domaine de Manapany est un ancien domaine agricole qui a été fondé par la famille d'Alexandre et Marie Payet. Il accueille aujourd'hui La Maison des Terroirs de La Réunion et l'Antenne Sud du Parc national. Les visiteurs y découvrent les merveilles et les saveurs du sud grâce à la boutique de produits locaux et aux activités de découverte proposées toute l'année.

Le Jardin de la Maison Foucque

Le service régional de l'Inventaire ouvre les portes du jardin de la Maison Foucque. Plusieurs ateliers seront proposés au public. Du conte, au tressage de palme coco, en passant par la découverte et dégustation de tisane. A la nuit tombée, le jardin se transformera en cinema plein air afin de visionner des documentaires sur le thème de la nature.

Atelier de fabrication de lampions



Saint Joseph – Le jardin créole

Visites libres sur la durée de l'événément.