Ce lundi 3 juin, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, et Monique Cathala, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), ont signé une convention qui porte sur l'engagement financier du Département dans le cadre de la participation de La Réunion à la 10ème édition des Jeux des Iles de l'océan Indien. Ce rendez-vous d'envergure pour les athlètes se déroulera du 19 au 28 juillet à l'île Maurice.

300 000 € pour les Jeux des Iles de l’océan Indien

Les Jeux des Iles de l’océan Indien offrent un rayonnement particulier à La Réunion des sports, à la qualité des clubs et des formations dispensées sur l’île, grâce notamment au travail constant du CROS, association qui fédère le mouvement sportif. C’est aussi une belle tribune pour les sportifs péi qui peuvent se distinguer et poursuivre leur carrière sportive à un plus haut niveau, national voire même international.

" Le Département a en responsabilité le lien social et le sport participe au maintien et au renforcement du lien social, et à la promotion des jeunes réunionnais. C’est pour cela que nous sommes aux côtés du CROS. Les Jeux des Iles de l’océan Indien, c’est un événement majeur pour la zone Océan Indien ! Au-delà de rapprocher les jeunes de nos îles, c’est un coup de projecteur porté sur cette jeunesse conquérante, sportive qui se donne les moyens de réussir de belles performances, et il convient de les accompagner dans leurs efforts. Nos 281 athlètes se sont préparés et le départ est imminent. Il était important de concrétiser aujourd’hui notre partenariat avec le CROS. Je tiens à souligner la qualité du travail de la Présidente du CROS et des équipes qui l’entourent pour que tout se déroule dans les meilleures conditions " a déclaré Cyrille Melchior.

Au total, ce sont 300 000 € qui sont versés par le Département au CROS pour la participation des sportifs réunionnais aux Jeux des Iles de l’océan Indien.

Monique Cathala a remercié le Département pour sa participation " Votre partenariat est indispensable. Si nous n’étions pas soutenus, il n’y aurait pas eu de Jeux pour nous ! Notre jeunesse le mérite amplement. Ils vont aux Jeux pour être présents le jour J. Ils y vont pour gagner et pour ramener des médailles. Les Jeux des Iles représentent les Jeux olympiques pour la jeunesse. C’est également un tremplin pour aller en métropole, le petit coup de pouce pour partir ".

Accompagnement financier de 2M€ pour ligues, clubs et Comités

Le sport favorise la transmission de valeurs et est un vecteur de lien social. Le Conseil départemental intervient à tous les niveaux de la pratique sportive ; en direction du sport et des sportifs de haut niveau pour favoriser l’émergence d’une élite locale, pour accompagner les opérateurs transversaux afin de permettre à la pratique sportive de se démocratiser et pour financer les grands événements. Il accompagne chaque année, les ligues, les Clubs et les Comités à hauteur de 2M€ par an.

"Tous mes vœux de pleine réussite et que La Réunion revienne avec le maximum de médailles" a conclu le Président du Département.

