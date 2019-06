Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Jusqu'en 2017, il n'existait aucun moyen pour le public de connaître les aires de pique-nique et d'accueil installées sur le territoire de La Réunion. Le Département et le site "Carte de la Réunion" ont donc décidé de conclure un partenariat pour la mise en place sur le site, d'un espace dédié aux aires de pique-nique et d'accueil avec pour objectif de faciliter au maximum la recherche par l'internaute. La deuxième version de la carte est à présent disponible, depuis ce jeudi 6 juin 2019.

