L'île de La Réunion présente un maillage riche de musées de France, dont trois relèvent de la tutelle du Conseil départemental, le muséum d'histoire naturelle de La Réunion, le musée historique de Villèle et le musée Léon Dierx. Par la qualité de ses musées et de ses collections, La Réunion a retenu l'attention du Louvre pour la réalisation de ce projet en Outre-mer.

Alain Armand, cice-président du Département, représentant le président Cyrille Melchior, et Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre, ont signé ce vendredi 7 juin 2019 au musée de Villèle, une convention-cadre de partenariat visant à mettre en place un événement qui permettrait au public de découvrir ou de redécouvrir les collections des trois musées départementaux en les plaçant en résonnance avec celles du département des Arts graphiques du musée du Louvre.

"C’est une aubaine pour La Réunion d’accueillir ces œuvres du musée du Louvre. Nous avons ici déjà une vraie richesse et avoir plus de 200 œuvres qui viennent du Louvre dans nos trois musées départementaux, c’est une façon de dire que notre richesse peut être mise en valeur avec l’apport de ce musée national. Ce qui est visé, c’est de faire avancer la culture et que nos musées soient les plus fréquentés possibles. Avec ce partenariat mis en place aujourd’hui, nous misons sur ce dialogue entre nos œuvres et celles du Louvre pour donner envie au public de visiter nos musées. Mettre nos musée en avant, amener le public à voir ce qu’est la culture réunionnaise en lien avec la culture française, européenne et mondiale, est une excellente chose. Si cela peut déboucher sur un appel à la fréquentation, nous aurons réussi" a déclaré Alain Armand.

Trois expositions en simultané à l’île de La Réunion du 15 mai au 15 septembre 2020

Le Musée du Louvre accompagnera les musées départementaux dans leurs missions et permettra à un large public local, national et international d’accéder à leurs collections, d’en apprécier l’importance en offrant une interface forte avec l’île.

"Ces oeuvres du musée du Louvre viendront dialoguer avec celles des trois musées départementaux. Le musée du Louvre est un musée national. Les collections appartiennent à chacun des français. On a eu l’idée de venir ici afin d’apporter une partie de nos collections et de choisir des œuvres pouvant dialoguer avec les collections du patrimoine réunionnais. C’est aussi l’occasion pour nous de mieux connaître ce patrimoine local, ce qui est conservé ici et d’imaginer ensemble des actions à Paris. Plus de 230 œuvres vont arriver avec la volonté de ce dialogue", a précisé Jean-Luc Martinez.

Dans chacun de ces trois musées une thématique différente sera développée. Au muséum d’histoire naturelle à Saint-Denis, la riche collection d’animaux naturalisés sera ainsi mise en parallèle avec le fond exceptionnel d’un artiste flamand, une trentaine de dessins exécutés par Pieter Boel, d’après les animaux de la Ménagerie de Louis XIV à Versailles.

Au musée Léon Dierx à Saint-Denis, les collections de la première moitié du XIXème siècle viendront dialoguer avec un choix d’une cinquantaine de dessins témoignant de la diversité des genres, peintures d’histoire, exercices académiques, portraits, sujets de genre, paysages ou natures mortes de grands artistes français du XIXe siècle comme Ingres, de Chassériau et de Delacroix.

Enfin, au musée historique de Villèle à Saint-Gilles-les-Hauts, l’exposition illustrera le voyage que le propriétaire du lieu, Monsieur Desbassayns, avait accompli à Paris entre 1784 et 1786. Toute une iconographie de dessins et d’estampes permettra de montrer quels furent les monuments, les lieux emblématiques et les personnages qui marquèrent le voyageur au XVIIIe siècle.

Exposition de plus de deux cents oeuvres graphiques des collections du musée du Louvre

L’ensemble de ces manifestations devrait conduire à exposer plus de deux cents œuvres graphiques des collections du musée du Louvre et donnera lieu à un catalogue unique incitant les visiteurs à passer de lieu en lieu pendant toute la durée de l’exposition.

Cet ouvrage sera le résultat d’une collaboration étroite entre les équipes scientifiques des musées de La Réunion et celle du département des Arts graphiques du musée du Louvre. Un dossier de labellisation d’intérêt national sera déposé pour ces 3 expositions auprès du Ministère de la Culture.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com