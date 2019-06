Le Département de La Réunion, la Région Réunion et la Chambre d'agriculture mettront en place, pour la troisième année consécutive, un " Village Réunion " au salon international de l'agriculture, qui regroupera l'ensemble des exposants réunionnais pour offrir une meilleure visibilité et valoriser le savoir-faire local. Un appel à candidature est donc lancé pour permettre aux artisans locaux de présenter leurs produits à Paris, du 22 février au 1er mars 2020.

Pour l’édition 2020, un accent sera particulièrement mis sur la diversité des produits proposés et sur les demandes de nouveaux exposants. Les dégustations et les ventes à la bouteille seront autorisées. Les bars et les points de restauration ne seront désormais plus pris en charge dans le dispositif de soutien.

Cette année, La Réunion avait été récompensée de pas moins de huit médailles, notamment grâce à la vanille, au rhum et aux confitures.

Lire aussi : Salon de l'agriculture : un succès fulgurant pour l'île

Pour participer à cette manifestation, les artisans doivent transmettre leur demande par mail à : sia@cg974.fr , avant le 19 juillet 2019.