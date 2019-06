Ils étaient 14 collèges à participer à la première édition du concours Ciné Collège, une opération conçue par le Conseil départemental et dédiée à la création audiovisuelle. Ce mardi 18 juin 2019 au Téât de Champ Fleuri, après 7 mois de travail, les élèves ont présenté leurs oeuvres, 14 courts-métrages d'une durée maximale de 10 mn sur le thème de cette année " Mon quartier, mon collège et moi ".

Alain Armand, Vice-président du Département représentait le Président Cyrille Melchior à la cérémonie de remise des prix. Accompagné des conseillers départementaux Daniel Jean-Baptiste et Géraldine Boulevard, le Vice-président a félicité le formidable travail tant celui des élèves que celui des équipes pédagogiques : " C’est une très belle opération qui a permis de mettre en valeur des talents et de trouver des élèves engagés et formidables. Ils ont pris plaisir à faire ces films, à être au sein de leurs collèges et à vivre leurs quartiers. Avec leur savoir faire, avec leur motivation, ils ont fourni le meilleur d’eux-mêmes. Félicitations à tous ".



La thématique du vivre ensemble remporte le haut du palmarès

" Le Chaudron et nous ", tel est le titre du court métrage réalisé par les élèves du collège Elie Wiesel. Le synopsis donne le ton " L’établissement du Chaudron accueille un nouvel élève en 3e. Les camarades de classes qui vont à sa rencontre sont choqués par ses préjugés sur le quartier. Sauront-ils dépasser ces idées reçues grâce au reportage qu’ils doivent réaliser sur le quartier ? ".

C’est la qualité de l’écriture, la réalisation du scénario et le montage dynamique qui ont permis au collège Elie Wiesel de remporter la première place. Le thème du vivre ensemble a de plus beaucoup pesé dans le choix du jury " ils y ont mis leurs tripes pour défendre leur quartier, pour donner une autre image de leur quartier souvent décrié".

Les 14 collèges, au travers de scénarii différents, ont fait passer des messages forts sur la condition de vie d’un collégien en 2019. Que retenons-nous ? Beaucoup d’amour dans ces courts métrages. Ils sont également préoccupés, ils rencontrent des problèmes de harcèlement et de communication avec les parents, la famille…



Concours départemental du film scolaire, un nouveau levier de réussite

Ce concours est ouvert à tous les collégiens inscrits en ateliers cinéma. Il sensibilise les élèves au langage cinématographique et leur donne l’opportunité d’acquérir et d’aiguiser un regard à la fois critique et esthétique, tout en étant accompagnés par des professionnels. Cette action a permis aux enseignants de faire de la pédagogie autrement. En participant à la réalisation d’un film, les élèves approfondissent leur maîtrise de différents langages (dont celui du cinéma et de l’informatique) et apprennent à s’organiser avec méthode et efficacité. Le travail sur un projet d’équipe les exerce à la collaboration et à l’échange, entre élèves mais aussi avec des adultes.



Les lauréats de l’édition 2019 et prix reçus

1er prix : Collège Elie Wiesel du Chaudron - 3000 €

2ème prix : Collège Antoine Soubou de Saint-Paul – 2000 €

3ème prix Collège Mille Roches de Saint-André – 1500 €

4ème prix : Collège de la Ligne des Bambous de Saint-Pierre – 1000 €

5ème prix : Collège Etang à Saint-Paul – 500 €

Prix du Jury : Collège Emilien Adam de Villiers de Saint-Pierre - cadeaux