Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Ce jeudi 20 juin 2019, place à la danse et au chant au Téât de Champ Fleuri. Le Département organise pour la 10ème fois le concours de slam et danses urbaines dédié aux collégiens. Douze établissements participent en tout et seront jugés par un jury qui les récompensera dans l'après-midi. A deux jours de la fête de la musique, ce concours permet aux adolescents de s'exprimer sur scène et faire place une nouvelle fois à la culture.

Ce jeudi 20 juin 2019, place à la danse et au chant au Téât de Champ Fleuri. Le Département organise pour la 10ème fois le concours de slam et danses urbaines dédié aux collégiens. Douze établissements participent en tout et seront jugés par un jury qui les récompensera dans l'après-midi. A deux jours de la fête de la musique, ce concours permet aux adolescents de s'exprimer sur scène et faire place une nouvelle fois à la culture.