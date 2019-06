Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 minutes

Ce mercredi 26 juin 2019 se tenait une nouvelle séance plénière du Conseil départemental au palais de la Source, à Saint-Denis. A l'ordre du jour : la recentralisation du RSA, l'avenir de la filière agricole réunionnaise et le secteur du BTP et le vote du budget supplémentaires (BS) 2019 de 6 millions 737 milles euros. Toutes les motions ont été adoptées. Par ailleurs, Cyrille Melchior, président du Département, s'est enthousiasmé de l'avancée concernant la recentralisation du RSA, dont la date de mise en oeuvre a été validée par le gouvernement et qui rentrera donc en oeuvre au 1er janvier 2020 (Photo rb/www.ipreunion.com)

