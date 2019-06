Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 39 minutes

Le Trophy Table Art est un concours itinérant des Outre-mer et de la Caraïbe. Il a pour objectif de revaloriser les filières professionnelles, apporter un projet de formation aux jeunes et de réaliser des ateliers découvertes. Les compétiteurs avaient rendez vous les 21 et 22 juin 2019 à l'hôtel Ness de la Saline les Bains pour participer aux différentes épreuves : mise en place d'une table sur le thème des " JO 2024 ", réalisation d'un cocktail, découpe de la volaille en salle, argumentation et accord met et vin, création d'une assiette exotique de fruits de saison et flambage.

Le Trophy Table Art est un concours itinérant des Outre-mer et de la Caraïbe. Il a pour objectif de revaloriser les filières professionnelles, apporter un projet de formation aux jeunes et de réaliser des ateliers découvertes. Les compétiteurs avaient rendez vous les 21 et 22 juin 2019 à l'hôtel Ness de la Saline les Bains pour participer aux différentes épreuves : mise en place d'une table sur le thème des " JO 2024 ", réalisation d'un cocktail, découpe de la volaille en salle, argumentation et accord met et vin, création d'une assiette exotique de fruits de saison et flambage.