Ce jeudi 27 juin 2019 le conseil départemental a reçu à la Villa du Département, les représentants de la communauté malgache de l'île à l'occasion de la célébration du 59ème anniversaire de l'indépendance de la République de Madagascar. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo Bruno Bamba/Com CD)

"Cyrille Melchior, le Président de la Collectivité, accompagné de la Vice consule de Madagascar à La Réunion, Mialy Andrianaivo de la Sénatrice Nassimah Dindar et des Conseillers départementaux - Jacqueline Henry, Guilaine Quessoi et René Sotaca - ont visité les différents ateliers mis en place pour mieux faire connaître les atouts de la Grande île tels que l’artisanat d’art, le bien-être, l’initiation de tressage de cheveux, le maquillage traditionnel, la démonstration d’instruments de musique Malagasy ou encore la découverte des deux jeux culturels de stratégies, le Katro et le Fanorona. Une bénédiction avec les lampions au son apongas et chant a été donnée ; les danses et les chants des différentes associations ont rythmé la soirée suivis d’un défilé de mode des 18 tribus.

Le Président du Département a rappelé, à travers l’organisation de ce temps de convivialité et d’échanges, affirmer l’attachement à l’amitié franco-malgache.

"La célébration de ce 59ème anniversaire est l’occasion d’affirmer avec détermination notre volonté de nous saisir de cette opportunité de bâtir un partenariat renouvelé qui porte une ambition résolument tournée vers l’avenir, visant à consolider notre communauté de destin indianocéanique. Les relations entre La Réunion et la Grande Ile dépassent très largement le cadre institutionnel.

Cette relation est extrêmement riche. Elle relève de l’histoire commune que nous avons en partage. Cela constitue un réel enrichissement pour notre culture, cette culture pleine de diversité, d’apports variés, venus de tous les horizons. Nous travaillons, ensemble, à un co-développement cohérent et harmonieux de nos territoires. C’est une volonté que nous avons en partage avec l’ensemble des États membres de la Commission de l’Océan Indien et dans le cadre de nos relations bilatérales.

Madagascar, à ce titre, occupe une place importante dans notre politique de coopération régionale tant au niveau de la mobilité et de l’insertion professionnelle en faveur des jeunes réunionnais qualifiés, dans le domaine de la prévention, des soins et de la formation des personnels médicaux malgaches, dans le domaine culturel ainsi qu’en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’occasion m’est ainsi donnée ce soir de vous saluer et de vous remercier Madame la Vice Consule, pour votre soutien, et votre pleine implication dans la concrétisation de l’ensemble de ces projets et de renouveler mes félicitations et mes vœux de réussite au Président Andry Rajoelina" a déclaré Cyrille Melchior".