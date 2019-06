A l'initiative du Conseil départemental, le 4ème Forum des étudiants en mobilité s'est déroulé ce samedi 29 juin à l'Espace Reydellet. Plus de 500 jeunes, primo-mobile en formation initiale post-bac, avaient fait le déplacement pour obtenir les informations sur les procédures administratives et logistiques auxquelles il convient de se conformer, avant et pendant cette première année, hors de La Réunion.

" L’objectif de cette action est d’informer et de sensibiliser par anticipation les candidats à la mobilité. Il est nécessaire de les rassurer sur les modalités de financement de leur parcours et de les accompagner pour finaliser au mieux leur projet avant le depart. Dans le cadre de ses dispositifs d’accompagnement des étudiants, et conformément aux recommandations de l’Union Européenne, le Département s’engage dans une démarche proactive en faveur des étudiants, candidats à la mobilité sur le territoire national ou au sein de l’Europe. Avec nos partenaires, nous sommes particulièrement heureux de renouveler cette opération qui répond aux attentes des jeunes sans oublier celle des parents " a indiqué Marie-Line Soubadou, Vice-présidente du Département déléguée à l’Education.

Une matinée de sensibilisation et d’information

Les informations portaient sur le déclenchement des aides, bourses et allocations de scolarité, l’installation, le logement, le transport aérien, la sécurité sociales, les mutuelles, l’Antenne délocalisée à Paris, la vocation du Numéro vert mobilité 0 800 217 217, le réseau associatif …Parallèlement, plusieurs étudiants ou de jeunes en situation d’emploi à l’issu de leur parcours de mobilité réussie et accompagnés par le Département, étaient présents pour témoigner et répondre au mieux aux questions des visiteurs et ce, sans langue bois.

Une mobilité recherchée pour réaliser des études supérieures

Plus de 6000 jeunes sont accompagnés par le Département tous les ans (avec l’Union Européenne via le FSE qui cofinance les dispositifs de Bourses et d’Allocation de scolarité) dans le cadre de leur mobilité afin de poursuivre des études supérieures en France métropolitaine ou en Europe.