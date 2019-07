Ce jeudi 11 juillet 2019, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a souhaité salué la "décision importante" de la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, concernant le rétablissement de l'Allocation logement accession. Le communiqué complet est à retrouver ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dès sa prise de fonction en tant que Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior s’est saisi de la question de la suppression de l’AL Accession. Les conseillers départementaux, tous conscients de l’importance de ce sujet pour le territoire et les réunionnais, avaient adopté à l’unanimité une motion en Séance Plénière sur ce dossier sensible. Un courrier officiel a été remis en ce sens en mains propres par Cyrille Melchior à Madame Annick Girardin, Ministre des Outre-mer le 26 février 2018.



La mobilisation unanime des élus locaux, des maires et des parlementaires, et de l’ensemble des acteurs réunionnais concernés, a permis de débloquer la situation, de façon temporaire dans un premier temps.

Dès lors, le sujet n’a eu de cesse d’être au centre des discussions entre la Collectivité départementale et le Gouvernement, qui avait envoyé une mission à La Réunion à cette fin. Hier, le mercredi 10 juillet, le Ministère des Outre-mer a officiellement annoncé qu’il allait " rétablir de manière pérenne pour les Outre-mer un dispositif de soutien à l’accession sociale et de sortie de l’insalubrité (..)"*.

" C’est une décision importante pour les familles mais également pour les bailleurs sociaux, les autres opérateurs de l’habitat et le monde économique. Ma responsabilité politique est d’affirmer et de soutenir cette mesure de bon sens en faveur des Réunionnais les plus défavorisés. " conclut Cyrille Melchior.