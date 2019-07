Ce mardi 16 juillet 2019, le Département de La Réunion recevait une délégation chinoise du Centre de recherche pour la diplomatie non gouvernementale de l'Association du peuple chinois pour l'amitié à l'étranger (APCAE), afin de célébrer 55 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. L'occasion pour la Chine d'inaugurer le don de 420 livres fait à la bibliothèque du département, tous tournés vers la culture chinoise. (Photo d'illustration as/www.ipreunion.com)

"Cet événement est un moment fort et symbolique pour nos deux pays" a tenu à souligner Daniel Gonthier, vice-président du département en charge des finances et affaires institutionnelles, nationales et internationales.



Au total, ce sont 240 ouvrages – soit 420 livres – qui ont été offerts par la délégation. Entre autres, des écrits de Confucius – grand philosophe chinois -, des manuels d'apprentissage pour les enfants, des livres d'histoires, de médecine traditionnelle…vont donc rejoindre les rangs de la bibliothèque de Saint-Denis. "Ces livres permettront à ceux qui les lisent de mieux appréhender la situation socio-économique de la Chine, d'en apprendre plus sur son histoire et sa culture" a précisé Daniel Gonthier.



L'objectif aujourd'hui est de renforcer les liens entre la France et la Chine. "Nous n'oublions pas que la France a été le premier pays occidental avec qui la Chine a établi des relations diplomatiques et que de nombreux dirigeants chinois ont effectué leurs études en France. L'amitié franco-chinoise est précieuse, c'est pourquoi nous avons tenu à offrir ce cadeau" a déclaré Ye Tian, vice-consul général de la République populaire de Chine.

Des projets à venir



Dans les mois à venir, de nouveaux projets sont à prévoir. Un artiste chinois par sera par exemple accueilli en 2020 en résidence à La Réunion. "C'est un artiste de street-art, avec qui nous allons pouvoir à la fois organiser une communication avec les artistes réunionnais et assurer une diffusion avec le public qui est très friand de ce genre d'art" a expliqué Catherine Chane-Kune, directrice du Sport et de la Culture au Département.

"Aujourd'hui, nous avons encore d'autres pas à franchir. Ce don est un pas parmi tant d'autres : nous en ferons encore cinq fois, dix fois, mille fois plus pour renforcer le lien entre nos deux pays" a conclu le vice-président du Département.



Au terme de l'inauguration, un échange de cadeau a eu lieu entre les deux délégations. La Réunion a donc remis à la Chine un panier rempli de produits typiques de l'île : du sucre de canne, du café bourbon et un pot de confiture qui a reçu la médailleur d'or au Salon de l'agriculture 2019.



