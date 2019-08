"L'espace naturel sensible (ENS) de Sans souci, propriété du Conseil départemental, compte 458 hectares de terrain et est un atout inestimable, tant par le caractère exceptionnel de sa biodiversité que par l'authenticité du site" indique le conseil départemental. "Le Département souhaite s'appuyer sur ces deux principales richesses pour valoriser ce lieu et proposer aux visiteurs un itinéraire de découverte qui porte à la fois une ambition économique et écologique, mais aussi une vision touristique, sociale et culturelle" ajoute la collectivité départementale avant d'annoncer que "ce vendredi 2 août, (elle)a convié les occupants des parcelles, installés sur l'ENS, à venir signer des conventions d'occupation temporaire afin d'une part, de régulariser leur statut, une démarche nécessaire pour les sécuriser juridiquement, et de les associer à ce projet agrotouristique, d'autre part". Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo Hubert Nugent/Com Département)

"L’espace naturel sensible (ENS) de Sans souci, propriété du Conseil départemental, compte 458 hectares de terrain et est un atout inestimable, tant par le caractère exceptionnel de sa biodiversité que par l’authenticité du site. Le Département souhaite s’appuyer sur ces deux principales richesses pour valoriser ce lieu et proposer aux visiteurs un itinéraire de découverte qui porte à la fois une ambition économique et écologique, mais aussi une vision touristique, sociale et culturelle.

Ce vendredi 2 août, la Collectivité a convié les occupants des parcelles, installés sur l’ENS, à venir signer des conventions d’occupation temporaire afin d’une part, de régulariser leur statut, une démarche nécessaire pour les sécuriser juridiquement, et de les associer à ce projet agrotouristique, d’autre part.

"Il s’agit pour le Département de donner un cadre juridique clair à ces occupants afin de les sécuriser tout en permettant le développement et la préservation de cet Espace Naturel Sensible. Aussi, je me réjouis aujourd’hui de signer ces conventions qui permettront à la Collectivité de pleinement s’engager dans ce projet de valorisation touristique. D’ici la fin de l’année, sera créé un itinéraire qui fera découvrir aux visiteurs le massif de Sans Souci, et sa biodiversité exceptionnelle, ainsi que les boucans patrimoniaux qui constituent une richesse réelle en termes de valorisation d’une agriculture traditionnelle et authentique. C’est un véritable atout agro-touristique pour cet espace naturel sensible" indiqué le Président Cyrille Melchior.

34 exploitants de parcelles cultivées

Les parcelles sont occupées par une trentaine de personnes. Les occupants disposent d’un petit boucan en bois sous tôle. Ils pratiquent essentiellement des activités agricoles traditionnelles telles que la culture du géranium à petite échelle. Dans le cadre d'un projet global de valorisation agrotouristique, les occupants se sont engagés à s’inscrire dans une démarche de régularisation de leur situation et à assurer la promotion et la vulgarisation des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

Création de la Boucle des 34 Boucans : valorisation d’un produit agrotouristique

Ce projet consiste en la valorisation et la matérialisation d'un itinéraire de découverte du massif de Sans Souci et de ses boucans patrimoniaux, grâce à l’'implantation d'une signalétique directionnelle de randonnée. Les visiteurs s’appuieront sur un guidage qualitatif et sécurisé, dans le respect des milieux naturels. Une opération de restauration et de replantation d’une cinquantaine d’hectares de forêt dégradée est parallèlement programmée. Ce nouvel itinéraire sera proposé aux touristes dès le mois de décembre. Environ deux heures de marche sont nécessaires pour effectuer la boucle.

"Il s’agit d’un projet global et ambitieux pour ce site dont l’authenticité et la forte identité sont remarquables. Le Département poursuit sa politique de préservation et de valorisation de ces espaces naturels pour lesquels il consacre chaque année près de 20 millions d’euros. C’est un bel exemple de projet partenarial et concerté autour de l’humain, dans une démarche économique, écologique, touristique, sociale et culturelle" a précisé Cyrille Melchior".