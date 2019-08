Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 30 minutes

Le Conseil départemental, qui a en responsabilité 720 km de routes départementales dont plus de 400 km en montagne, a inauguré ce samedi 24 août 2019, via Cyrille Melchior, deux aménagements routiers sur la RD27 et la RD 70 en compagnie du maire de la commune André Thien Ah Koon. Les deux chantiers réalisés sur la route de Bois Court et au chemin neuf concernent la suppression de radiers pour l'une et la réalisation de trottoirs et la canalisation des eaux pluviales pour l'autre.

