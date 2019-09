La culture et le sport sont deux éléments essentiels de la cohésion de la société réunionnaise. Le département de La Réunion s'est inscrit dans une démarche de dématérialisation pour les demandes de subvention dans ces domaines. Associations culturelles et sportives : vous pouvez saisir votre demande en ligne jusqu'au 31 octobre 2019 , 18 heures.

Les crédits étant limités, il importe d’inscrire vos actions dans une démarche d’optimisation des moyens avec la mobilisation d'autres co-financeurs éventuels. Il est conseillé d’apporter le plus grand soin à la formulation du projet et à l’évaluation des postes de dépenses et de recettes.



De nombreuses pièces justificatives sont demandées :

- statuts de l’Association

- récépissé de la déclaration à la Préfecture

- publication au Journal Officiel

- composition du Bureau de l’Association et du Conseil d’Administration

- procès-verbal de la dernière assemblée générale (rapport moral et comptes financiers adoptés )

- RIB au nom du demandeur avec codes BIC et IBAN

- N°SIRET



Pour les associations sportives uniquement :

- Attestation d'affiliation délivrée par la ligue ou le comité concerné (e)



Pour les associations culturelles et sportives concernées :

- Compte de résultat

- Attestation de paiement des cotisations sociales (CGSS, ASSEDIC, Caisse des retraites et congés de spectacles,…)

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Département.