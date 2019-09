"L'Espace Naturel Sensible (ENS) du Domaine Fleurié est au coeur d'un vaste projet de valorisation écotouristique du massif forestier de la Montagne et de la Grande-Chaloupe. Situé entre 70 m et 635 m d'altitude, il a été acquis dans les années 1990 par le Conseil départemental et fait partie du périmètre de restauration de la forêt semi-sèche du projet Life +, pour lequel la Collectivité est engagée aux cotés de l'Europe et du Parc national" écrit le conseil départemental dans un communiqué qui nous publions ci-dessous (Photo Conseil départemental)

"Le Département et ses partenaires souhaitent en faire un espace de découverte écologique des milieux exceptionnels, une entrée d’espace naturel pour les randonneurs et les pique-niqueurs.

Le Département poursuit sa politique de préservation et d’ouverture au public. Depuis 2017, cet ENS fait l’objet d’aménagements paysagers et touristiques et d’une restauration écologique remarquable. Après l’aménagement de l’aire d’accueil du public (création d’emplacements pour le pique-nique, réalisations en maçonnerie paysagère, etc), l’ENS se dote d’un arboretum semencier et pédagogique d’1 hectare qui vise à créer, avec des espèces indigènes représentatives de la zone des forêts sèches du Massif de la Montagne, un outil de production de graines et de sensibilisation du public à la préservation de ce milieu naturel rare.

Ce projet innovant, démarré en 2017, aura duré deux ans et est issu d’une démarche partenariale entre les différents acteurs oeuvrant pour la protection de la biodiversité de La Réunion, le Parc national, le G.C.E.I.P/SPL EDDEN (gestionnaire du site), le Conservatoire Botanique National de Mascarin (C.B.N.M.) et le CAUE. Le coût de cet aménagement s’élève à 36 000 € dont 61 % financé par le Département et 39 % par le Parc national.

D’un point de vue écologique, l’objectif de cet arboretum est de construire un outil de production de graines dont les écotypes correspondent au Massif de la Montagne. Ces semences permettront la production de plants d’espèces indigènes destinés aux travaux de restauration écologique sur le Massif de la Montagne uniquement. L’arboretum préservera également ex-situ le génotype de populations pouvant être détruites par des incendies. À ce titre, ce projet bénéficie du soutien financier du Parc national.

D’un point de vue pédagogique, il s’agit de sensibiliser à la préservation d’un milieu naturel rare : la forêt semi-sèche. La découverte des espèces endémiques qui composent ce milieu est un moyen pour y arriver. Cet arboretum fera découvrir aux visiteurs les espèces endémiques ou indigènes représentatives des milieux naturels du Massif de La Montagne, dont des espèces protégées, rarement visibles sur les espaces naturels ouverts au public. Il servira de support pour les animations pédagogiques et pourra être visité en libre accès avec des informations via une signalétique adaptée sur le site.

Un cheminement permettra de parcourir l’arboretum sur lequel sera apposée une signalétique adaptée valorisant les espèces présentes selon des thématiques : plantes médicinales, plantes comestibles, bois de construction…"