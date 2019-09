C'est à l'occasion de la journée portes ouvertes organisée au Centhor que le Prix Départemental de l'Excellence, une distinction honorant le caractère exemplaire du parcours scolaire d'un jeune en BP Arts de la Cuisine, a été attribjué à Sylvain Vaitilingom ce jeudi matin 12 septembre 2019. La distinction a été remise par le président du Département, Cyrille Melchior. Avec une moyenne annuelle de 15,46/20, ce jeune homme a été désigné major de la promotion 2019 par le centre de formation de la chambre de commerce et d'industrie. Nous oublions ci-dessous le communiqué de conseil départemental (Photo Bruno Bamba/Com CD)

"Si la vocation première de ce concours est de mettre en lumière le parcours et le talent d’un chef, le Département, acteur engagé en matière de politique agricole et d’insertion par l’activité, a aussi voulu valoriser l’excellence de la formation réunionnaise, notamment celle de la CCIR au Centhor qui forme, chaque année, entre 150 et 200 apprentis en recherche d’une qualification attrayante. Assurer l’intégration des jeunes, promouvoir les Jeunes Talents Réunionnais est une priorité partagée par le Département et ce centre de formation professionnelle.



- Un prix pour promouvoir le talent réunionnais -

Le Président du Département s’est réjoui de cette cérémonie qui récompense l’excellence d’un cursus, un talent, un savoir-faire et un savoir-être " C’est un immense plaisir pour le Département d’être ici aujourd’hui avec notre partenaire le CNARM, aux côtés de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour la remise de ce Prix départemental de l’Excellence. Sylvain, vous faites non seulement la fierté de votre famille et de vos proches, mais vous démontrez surtout toute votre potentialité à devenir un très bon chef cuisinier" a déclaré Cyrille Melchior

"Le Département défendant l’excellence dans ce domaine, nous voulons vous encourager, et à travers vous, tous les jeunes qui souhaitent se lancer dans ce métier, à vous élever encore davantage pour atteindre une autre dimension professionnelle dans le domaine de la gastronomie. Avec le CNARM, vous vous envolerez prochainement à Paris pour parfaire votre talent chez Lenôtre, un grand nom de la cuisine française, où vous effectuerez trois stages de perfectionnement pour compléter votre formation initiale" a ajouté le président du Département.

"Ces enseignements sauront, nous l’espérons, enrichir vos connaissances, vos techniques pour faire briller l’art de vivre réunionnais, promouvoir la qualité des produits locaux et le bien manger créole. Je vous souhaite pleine réussite dans votre projet professionnel " a encore déclaré Cyrille Melchior.



- Un parcours exemplaire -



Agé de 27 ans, Sylvain a toujours été passionné par la cuisine. 4 générations de cuisiniers traditionnels dans sa famille mais le seul à avoir fait le choix de faire un parcours diplômant ! Aujourd’hui entouré de sa famille, il a remercié ses professeurs et son employeur l’hôtel Le Récif pour leur soutien lors de son apprentissage.

" J’ai toujours été assidu, à l’écoute de mes professeurs, deux raisons pour lesquelles j’ai réussi dans ma démarche. Je souhaite continuer ainsi avec la même envie, la même motivation, garder aussi le " ti côté réunionnais " et revenir avec plein d’expériences et de connaissances. Merci à Monsieur Président du Département et à Monsieur le Président du CNARM de me donner la chance d’évoluer" a exprimé l’heureux lauréat tout ému de cette distinction.



- CNARM accompagnera le lauréat vers une insertion professionnelle -



Depuis plus de cinquante ans, le CNARM encourage, aide, accompagne les personnes résidant à La Réunion à trouver du travail ou à acquérir une qualification par le biais de l’alternance à l’extérieur de l’île.

" Le Conseil départemental a une politique de mobilité active, ambitieuse et audacieuse. La mobilité est une véritable chance car les dispositifs existent pour réussir son expérience et concrétiser un projet de vie. En 2018, nous avons ainsi soutenu plus de 2 600 départs. Le CNARM est très heureux aujourd’hui d’accompagner M Vaitilingom. Il bénéficie du " pack mobilité " qui comprend le billet d’avion, l’hébergement, l’allocation d’installation et un suivi dans la recherche d’emploi dans son secteur de prédilection. Après ses formations, deux rendez-vous ont d’ores et déjà été pris avec les Groupes Bertrand et Barrière pour l’obtention d’un emploi ".



A l’issue de la cérémonie de la remise de prix, les invités ont été conviés à assister à une démonstration culinaire de Sylvain Vaitilingom. La recette du chef pour l’occasion a porté sur une aumônière de volaille accompagnée d’une purée de cambar et de petits légumes, servie avec un coulis aromatisé à la vanille et au romarin.



- Le prix : deux matériaux nobles, Tamarin et pierre de lave -



La matérialisation de ce prix s’est traduite par la réalisation d’un trophée aux couleurs locales. Il a été réalisé par Régis et Marie Christine Mathis, de l’entreprise artisanale " Au cœur des bois ", située à Petite Île. Spécialisés dans l’art de la table en bois, les artisans ont conçu ce trophée en bois de Tamarin et pierre de lave de La Réunion.