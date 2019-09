Ce vendredi 27 septembre l'un des temps fort de l'emploi a eu lieu au Village de Corail (Saint-Gilles les bains), les rencontres départementales pour l'emploi et la mobilité professionnelle organisées par le Conseil départemental et le Comité National d'Accueil et d'actions pour les Réunionnais en Mobilité (CNARM) permettent à celles et ceux qui souhaitent sauter la mer de rencontrer des entreprises et ainsi accéder à des opportunités professionnelles hors département. Le résumé de la journée dans ce communiqué du Département que nous publions ci-dessous.

Près de 250 candidats avaient fait le déplacement pour se renseigner auprès des chargés de recrutement et prendre connaissance des offres offertes en métropole et dans l’océan Indien.

Ces rendez vous, mis en place deux voire trois fois par an dans l’île, permettent aux demandeurs d’emploi d’échanger, de se renseigner mais également de rencontrer des candidats qui ont fait le choix de la mobilité pour leur insertion durable et d’entendre leurs histoires, un temps important comme l’a précisé le Président du CNARM "car ces témoignages positifs sont nécessaires. Ils permettent de rassurer les candidats potentiels. Les personnes sont réellement épanouies et heureuses dans leur parcours de vie."

Face à un marché du travail restreint et à une démographie croissante, la mobilité constitue un important levier pour l’emploi des Réunionnais. Le CNARM est un réel outil de la politique d’insertion de la Collectivité. Il accompagne les Réunionnais, volontaires, dans leur mobilité et est également un précieux appui de sourcing pour les entreprises métropolitaines et de l’océan Indien.Tous les secteurs d’activités sont concernés. Lors de ces rencontres, 100 candidats recrutés par 5 entreprises métropolitaines étaient présents. Les secteurs concernés, le bâtiment, le médico-social, le transport, l’accueil et le service en entreprises et l’agroalimentaire.

Le Président du Département a rappelé que la Collectivité et le CNARM travaillent depuis de nombreuses années dans cette ambition partagée de lutter contre un chômage trop important sur le territoire réunionnais, par la voie de la formation et de l’insertion, et par la mobilité notamment "Le CNARM est un des premiers recruteurs de l’île, dynamique, proactif et surtout à l’écoute des Réunionnais. Vous avez la volonté et le courage de vous engager dans cette belle aventure de la mobilité et nous tenons à saluer cet engagement. Mais vous êtes là aussi car tous les acteurs ont su travailler ensemble pour votre insertion, et pour votre épanouissement. Soyez convaincus de votre potentialité et de votre talent. Il s’agit de vous donner une chance d’acquérir de l’expérience, de l’expertise dans le domaine professionnel que vous souhaitez, de vous accompagner durant votre parcours et de vous encourager à réussir. L’insertion par la mobilité professionnelle est une très belle opportunité tant pour vous que pour notre île qui a besoin de jeunes, formés et ouverts sur le monde. Nous espérons bien évidemment, vous voir revenir, à terme, à La Réunion pour mettre votre talent au service du développement de votre île" déclare le Président du Conseil départemental.

Les candidats ont découvert les différents dispositifs mis en place par le CNARM à travers trois stands sur lesquels ils ont pu obtenir tous les renseignements pour préparer un prochain départ :

• La mobilité internationale dans la zone océan indien ;

• Les processus de retour ;

• Les offres d’emplois en mobilité.

"Aujourd’hui marque le départ d’une centaine de candidats vers la métropole. Mais c’est aussi un temps d’échanges entre ceux qui sont partis et sont revenus, ceux qui vont partir ou encore ceux qui souhaitent quitter l’île et s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle durable. Il est nécessaire que toutes les personnes puissent se rencontrer et partager leurs expériences. Notre ambition est de permettre à des gens d’avoir un projet de vie, d’avoir un parcours professionnel, une insertion professionnelle, d’apprendre un métier et pour ceux qui le souhaitent, de revenir dans l’ile et de trouver un emploi" souligne le Président du CNARM.

Chaque candidat à la mobilité est accompagné par les équipes du CNARM depuis sa démarche initiale à La Réunion jusqu’à sa prise de poste en métropole ou dans l’océan Indien, un soutien complet depuis la recherche d’emploi jusqu’à l’insertion.

Témoignages....

Marion Rivière, 20 ans titulaire d’une licence d’anglais

Recrutée en tant qu’hôtesse d’accueil aéroportuaire

"J’étais à la recherche d’un emploi parce que j’avais un projet de mobilité, c’est là que j’ai vu les annonces du CNARM. Je les ai appelés et j’ai été conviée à la réunion d’informations. J’ai eu des ateliers de préparation et ensuite la journée de recrutement. L’équipe du CNARM est très compétente pour rassurer les candidats et pour nous accompagner tout au long de notre mobilité. Je pense qu’en Métropole, je vais pouvoir m’épanouir et concrétiser mes projets."

Bernadette Rivière, maman de Marion

"Je l’encourage, je suis heureuse pour elle parce que c’est son avenir avant tout. C’est sûr, elle va me manquer mais j’ai confiance en ma fille. Je sais qu’elle a des capacités, qu’elle a la tête sur les épaules et qu’elle va se concentrer pour réussir."

Retour au pays pour Ismail Badat

"J’ai reçu deux propositions d’embauche à La Réunion"

" En 2014, après mon Bac, le CNARM m’a accompagné pour chercher une entreprise en France dans la boucherie. J’ai décroché un poste à Marseille pour un contrat d’apprentissage. J’ai bénéficié de différentes aides, le billet d’avion, la prime d’installation et le complément de salaire. J’ai poursuivi mes études et le CNARM a continué à me suivre, à m’aider. Il y a deux mois, on m’a contacté par mail dans le cadre du dispositif d’aide au retour au pays. J’ai répondu aux questions, j’ai envoyé mon CV et ma lettre de motivation. Il y a deux semaines, j’ai été de nouveau contacté par le CNARM qui m’a dit que j’avais deux propositions de poste. Je suis très heureux car je voulais me former en métropole avec l’intention de rentrer un jour à La Réunion. Mon billet retour a été pris en charge et on m’a aidé pour mon installation. La semaine prochaine je démarre un nouveau boulot et une nouvelle vie ici."