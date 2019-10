Ce mercredi 9 octobre 2019, les jardins de la Villa du Département se sont transformés en jardin d'enfants, avec ateliers, jeux divers, spectacles... sans oublier les cris et rires des marmailles, heureux de se retrouver et de s'amuser dans un si agréable terrain de jeux, avec leurs parents. Une après-midi pour s'amuser mais en toile de fond, il s'agissait en fait d'une opération pédagogique de lutte contre l'illettrisme à l'initiative du conseil départemental. Nous publions ci-dessous le communiqué en intégralité de la collectivité.

Le Département et ses partenaires l’Etat et la CAF avaient convié les familles ayant eu un bébé en 2018, afin de leur remettre un livre dans le cadre de l’opération " Premières pages ". Initiée par le Ministère de la Culture, cette manifestation a pour objectif de favoriser les temps de rencontre, d’échange et de sensibilisation autour des enjeux liés à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, dès le plus jeune âge. L’objectif est de réduire les inégalités en matière d'accès au livre, d’accompagner les familles dans la recherche de l'éveil de leur enfant et de pallier un illettrisme, au triste record sur l’île.

Près de 116 000 Réunionnais ne savent ni lire, ni écrire

Sur un territoire où les chiffres de l’illettrisme sont particulièrement préoccupants avec près de 116 000 personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, chaque acteur du territoire doit s’impliquer, à tous les niveaux, afin d’endiguer ce fléau particulièrement handicapant dans des actes quotidiens.

Concernant la collectivité départementale, le président a précisé qu’au-delà de cette opération, l’ensemble des services sont mobilisés pour contribuer à faire baisser significativement ce chiffre " au sein du Département, les agents des PMI font de l’accompagnement à la parentalité et s’attèlent au quotidien à sensibiliser les bébés et les très jeunes enfants au livre. Les agents de la Bibliothèque départementale et des différents équipements culturels départementaux œuvrent également à l’ouverture à la culture et aux livres à travers divers ateliers et actions sur les territoires et lors de différents événements.

Nous n'oublions pas la direction de l’éducation qui concourt à l’instruction, à l’apprentissage des langues étrangères dans les collèges (en plus du français et du créole), ainsi qu’à la citoyenneté à travers le Conseil départemental des jeunes. C’est un combat qu’il faut mener avec les parents afin que très rapidement, ils inscrivent leurs enfants dans une démarche d’acquisition et de maîtrise de la lecture et de l’écriture".

Choix de l’ouvrage : livre lauréat " Oh ! Regarde… " de Nolwenn Besson et Louise Ferry

Si au lancement de l’opération en 2010, c’est le Ministère de la Culture qui choisissait le livre à remettre à tous les enfants, depuis 2015, chaque territoire a la charge et la liberté de son projet et de son album. Les titres offerts valorisant des auteurs de l’île, ont été en 2015, " Zistoires de famille " de Modeste Madoré aux éditions Epsilon et en 2016, " Bienvenue Petit Bébé " de Jacques Luder aux éditions Orphie.

A partir de 2017, un concours littéraire a été lancé pour sélectionner l’œuvre. Une vraie réussite qui a permis l’émergence de nouveaux talents (auteurs, illustrateurs et auteurs-illustrateurs) et encouragé une création littéraire de qualité. Le livre " Pas d’accord : non, non, non ! " de Liza Joany et Muriel Damie aux éditions Quatre épices a été sélectionné en 2017, suivi en 2018 de l’ouvrage " Mais où est donc passée la chaussure de Jules ? " de Cécile Hoarau et de Odile Sauve aux éditions Epica.

Cette année, le livre lauréat offert aux familles, est " Oh ! Regarde… " de Nolwenn Besson et Louise Ferry aux éditions Zébulo.

Une opération au succès grandissant

En 9 ans, les chiffres de distribution traduisent l’important succès de cette opération. Entre octobre et fin novembre 2018, ce sont plus de 5 000 livres qui ont été distribués aux familles. Les bébés ont aussi profité de la riche programmation culturelle offerte dans les centres de PMI et les bibliothèques, dont le spectacle offert par la compagnie La Marotte.

Attendue par les familles comme par les acteurs du livre et de la petite enfance, cette opération est fortement soutenue dans les communes, qui s’impliquent en proposant des journées de distribution et des animations.

La forte croissance du nombre de structures participatives illustre bien cette réussite puisque, de 64 établissements en 2011, 100 structures participent cette année (59 bibliothèques et 41 centres de PMI).

" Cette opération " Premières Pages " traduit la volonté des trois partenaires d’être aux côtés des parents, dès les premiers pas de leurs enfants, pour les accompagner dans la plus belle aventure qu’ils vivent : celle d’être parent et d’élever son enfant afin que demain, il soit un citoyen actif de la société, un citoyen pleinement engagé et éclairé, voire un citoyen modèle. Lire offre de réels moments de partage entre les parents et les enfants. Il est essentiel de rappeler l’importance de la lecture qui parle à l’imaginaire des familles et qui permet d’acquérir la richesse du vocabulaire" a conclu le Président du Conseil départemental.

Dans les prochains jours, près de 14 000 familles, qui ont eu un bébé en 2018, seront invitées à retirer leur livre dans toutes les PMI et bibliothèques de l’île.