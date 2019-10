Située à la Plaine des Palmistes, la cascade Biberon était l'un des sites incontournables de La Réunion... jusqu'en juin 2014. Le site a du être fermé suite à un éboulement ayant entraîné la mort de deux visiteurs. Sous le coup d'un arrêté préfectoral puis d'un arrêté municipal, le site était interdit d'accès. Depuis des travaux de sécurisation ont été réalisés pour que la cascade emblématique de l'Est soit de nouveau accessible. Le conseil départemental, qui a participé au financement de ces travaux indique " la création d'un nouveau sentier permettant d'accéder à un promontoire faisant face à la cascade et dominant le bassin." Nous publions le communiqué en intégralité de la collectivité ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Contempler de nouveau la Cascade Biberon en toute sécurité

Le site de la Cascade Biberon situé sur la commune de la Plaine des Palmistes est un site touristique connu et très fréquenté. Son attrait principal est la cascade, une chute d’eau d’environ 240 m de haut où le débit varie en fonction de la pluviométrie de son bassin versant.

Depuis juin 2014, à la suite d’un éboulement ayant entrainé le décès de deux visiteurs, le sentier est sous le coup d’un arrêté préfectoral et d’un arrêté municipal, interdisant l’accès du site au public.

Pour permettre aux visiteurs d’accéder à ce site renommé, et particulièrement au pied de la cascade, le Département a décidé, après des expertises, la création d’un nouveau sentier permettant d’accéder à un promontoire faisant face à la cascade et dominant le bassin.

Une fois cette solution actée, le Conseil départemental, l’ONF, la commune de la Plaine des Palmistes et l’ensemble des partenaires (Parc National, BRGM et le Conservatoire Botanique) ont alors oeuvré pour sa réalisation. Etudes et travaux se sont succédés pour offrir aujourd’hui un court sentier de montagne, pentu et étroit, débouchant sur un belvédère original : un nouveau point de vue sur la

cascade Biberon ! Les travaux ont été financés par le Département et mis en oeuvre par l’ONF, gestionnaire du domaine.

Cette structure d’accueil innovante, fortement intégrée au milieu naturel, et située à une hauteur de 30 m du ruisseau, a été mise en place avec le moins d’impact possible sur l’environnement et la biodiversité. Elle fait appel à un ensemble de réalisations : création d’un sentier en conditions difficiles, grimpant dans le rempart, en utilisant en partie des techniques classiques (épaulements, marches, dalots, mains courantes) et en partie des techniques artificielles (succession d’échelles et plateformes sur pilotis), construction d’un

belvédère sur pilotis, mise en place de panneaux signalétiques…

Un accueil sécurisé : une mission primordiale

Bien que l’opération ne soit pas totalement finalisée (restent à venir l’interprétation et les plantations), la sécurité du site étant assurée, les arrêtés en vigueur peuvent être levés, pour permettre de découvrir ou de redécouvrir en toute sécurité cette splendide cascade.

Chaque année, plus de 5 millions d’euros sont ainsi consacrés par la Collectivité Départementale à l’aménagement et à l’entretien de plus de 850 km de sentiers. Les amoureux de la nature bénéficient en forêt d’infrastructures et d’équipements nombreux et variés, portés par une politique dynamique et volontariste d’accueil du public au service d’une gestion touristique durable des espaces naturels départementaux.

Un fort engagement financier du Département et de l’Europe

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme 2017-2018 volet 3 d’aménagements touristiques en forêt départemento-domaniale, d’un montant global de 281 224,48 € H.T, approuvé par décision de la Commission Permanente du Département du 24 mai 2017.

Ce chantier d’un montant de 152 000 € HT a pu voir le jour grâce au financement apportée par l’Europe et le Département (75% Europe - 25% Département). Il est désormais finalisé, permettant donc la levée des arrêtés en vigueur.

Belle balade à tous !

NB : Amis visiteurs, en milieu naturel le risque zéro n'existe pas. Il appartient à chacun de respecter les consignes de sécurité inhérentes à toute sortie nature sur le site de la cascade Biberon. Il est fortement demandé à chacun de respecter scrupuleusement le périmètre sécurisé et de ne pas s'aventurer sous la cascade.