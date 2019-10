Le vendredi 25 octobre, pour son dernier jour de visite, Emmanuel Macron s'est rendu dans une exploitation agricole à Petite-Île avant de terminer sa visite par un pique nique péi valorisant les produits locaux. Le conseil départemental qui a compétence sur le volet agriculture revient sur l'un des temps forts de la visite présidentielle dans le communiqué ci-dessous.

C’est sur l’exploitation d'Olivier et Dominique Barret située sur les hauteurs de la Petite île, que la première séquence s’est déroulée en présence des Ministres de l’Agriculture, de l’Outre-mer et de l’Emploi, du Président du Département accompagné du Vice-président délégué à l’agriculture et maire de la commune.

Une séquence importante pour la collectivité, chef de file en matière agricole, seul département Autorité de gestion du Feader.



Une exploitation familiale à l’image de l’agriculture réunionnaise

L’exploitation familiale de Messieurs Barret, de plus de 16 hectares, produit de la canne et de l’élevage. Père et fils y travaillent. Le développement de cette entreprise a été rendue possible grâce à la politique d’accompagnement et d’aménagement mise en œuvre par la collectivité.

C’est ainsi que grâce à l’extension de la zone irriguée sur ce secteur (PDRR 2014/2020), les exploitants pourront dans quelques mois améliorer leur revenu cannier car sur leurs 16 hectares, seule la moitié est actuellement exploitée. Par ailleurs, pour créer de l’emploi et augmenter leur revenu, ils ont décidé de diversifier leur production à travers de l’élevage.

Aujourd’hui, leur cheptel compte 62 truies et 120 chèvres mères. Sur cette exploitation, le Conseil départemental a soutenu un programme d’investissements avec la construction d’une bergerie et d’un hangar à foin à hauteur de 600 k€ subventionnés à hauteur de 482 k€ (dont FEADER : 362 k€ et Département : 120 k€)

"Cette entreprise est un bel exemple de ce que le Département souhaite promouvoir en matière de création et de développement d’exploitation avec une diversification permettant à la fois la création d’emplois et de valeurs ajoutées et de revenus pour les professionnels. Elle répond aux ambitions affichées dans AgriPei 2030" a souligné le Président du Département.

AgriPei, réflexion sur le modèle agricole de demain

La Réunion compte 7 000 exploitations, 15 000 emplois agricoles et 400M€ de valeur ajoutée. L’agriculture est le support d’une industrie agro-alimentaire en plein essor. En lien avec la profession agricole et l’ensemble des partenaires, le Département a décidé de définir une politique de développement à l’horizon 2030 et un plan d’actions spécifique afin de préparer le futur PDRR (2021-2017).

AgriPei a posé le principe d’une agriculture familiale et créatrice d’emplois, diversifiée visant l’autonomie alimentaire de l’île, à forte valeur ajoutée, source de revenus pour les agriculteurs, écologique et innovante. Des orientations, des ambitions ont été actées et un plan d’actions autour de 4 axes a été validé. "Cette orientation globale s’inscrit parfaitement dans la trajectoire outre-mer 5.0 lancée par le Gouvernement le 8 avril dernier, dans le prolongement du Livre Bleu des Assises de l’outre-mer" a ajouté le Président du Département.

Pique-nique sur le magnifique site de Grand Anse

Difficile d’être décontractés et en savate deux doigts quand on reçoit le Président de La République ! Toutefois, cette seconde et dernière séquence de la visite présidentielle s’est déroulée dans une ambiance détendue et aura permis un moment d’échanges convivial et constructif avec l’ensemble des invités. Pendant plus d’1 heure, le Président de la République a rencontré les exposants du prochain Salon International de l’Agriculture, dont les productions sont régulièrement récompensées pour leur excellence.

Il a également été sensibilisé aux atouts de la filière des PAPAM, une production identifiée parmi les secteurs innovants à fort potentiel pour le développement de l’île et soutenue par le Département. Enfin, il a échangé sur les propriétés de certaines plantes locales et goûté à quelques saveurs péi.... Avant de quitter l’espace institutionnel, le Président de la République a écrit dans le livre d’or du Département ces quelques lignes "un très grand merci au Département pour son accueil, son engagement au soutien des Réunionnaises et Réunionnais, des productions locales et de l’île. Merci, avec mon soutien et ma confiance."