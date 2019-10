À l'ordre du jour de cette séance plénière du conseil départemental ce mercredi 30 octobre, trois rapports majeurs sont examinés : les orientations du plan seniors, le plan d'actions Agripéi 2030 et les mesures d'urgence sur les volets emploi et insertion proposé par le président de la République lors de sa visite dans notre département il y a quelques jours. La question de la trajectoire écologique et solidaire de la collectivité fait également partie des priorités de la collectivité.

Le plan seniors

Lancé en début d’année, ce plan d’actions est censé répondre aux enjeux démographiques de notre île pour les années à venir. Une population vieillissante, plus dépendante et plus précaire que les gramouns métropolitains dans un département où les infrastructures sont moins nombreuses et plus onéreuses. Ces derniers mois, des ateliers sur diverses thématiques ont eu lieu avec les acteurs du secteur, l’objectif, trouver les réponses adaptées. Trois mesures opérationnelles ont été présentées :

• La création d’un CFA (centre de formation et d’apprentissage) des métiers d’aide à la personne, regardez l’interview de Cyrille Melchior, le président du conseil départemental à ce sujet :

Quatre axes stratégiques ont été déterminés par la collectivité :

- informer les personnes âgées et leur entourage et favoriser l’accès aux droits

- soutenir la participation à la vie sociale et l’engagement citoyen

- prévenir la perte d’autonomie et permettre à chacun de continuer à vivre chez soi

- offrir des solutions d’hébergement diversifiées et de qualité

• Modification du cadre d’intervention pour les maisons d’accueillants familiaux afin de rendre les modalités organisationnelles plus souples et le cadre financier plus attractifs.

• Une modification législative concernant les résidences autonomie. Cela permettrait d’autoriser la construction de ces structures dans les Outre-mer et permettrait de renouveler la solidarité sociale à La Réunion.

Le plan Agripéi 2030

Le dispositif permettrait de soutenir et consolider la filière péi. À l’horizon 2030, le département souhaiterait permettre l’essor d’un modèle local performant, solidaire, diversifié, respectueux de l’Homme et de la nature en intégrant les enjeux socio-économiques et de sécurité sanitaire.

39 actions autour de cinq axes ont été définies : protéger le foncier agricole et conquérir les terres en friches, développer le potentiel de diversification, développer les outils de production et l’emploi, préparer et assurer la transition agro écologique et une montée en gamme des produits. Regardez l’interview de Cyrille Melchior à ce sujet :

Transition écologique

Le président de la collectivité plaide également pour une " trajectoire écologique et solidaire " en lien avec la trajectoire 5.0 proposée par le Ministère des Outre-mer. Des mesures concrètes qui s’appliqueront en premier lieu à la collectivité " cette ambition passe par la diminution de notre consommation énergétique au niveau de notre parc automobile et de notre patrimoine bâti. Cela passe également par le développement de nouveaux puits de carbone à travers un plan de reboisement inédit et ambitieux. Il prévoit la plantation d’un million d’arbres sur toute l’île d’ici les cinq prochaines années ". Le président continue à détailler ce dispositif en interview, regardez :



Lors de son séjour dans le département, Emmanuel Macron a également confirmé la recentralisation du RSA à partir du 1er janvier prochain. Regardez l’interview de Cyrille Melchior sur le sujet :

Ces mesures marquent un nouveau renforcement des interventions de la collectivité dans le domaine de la solidarité et du développement territoriale. Le président du Département affirme que les élus resteront "extrêmement attentifs à ce que les dispositions du projet de loi de Finances 2020 permettent de consolider dans la durée la capacité d’action de la collectivité."

