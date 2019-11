C'est à la Villa du Département que l'Association Réunionnaise pour l'Aide Judiciaire aux Familles (Arajufa) a organisé sur une journée ses 50 ans d'existence, un anniversaire pour mettre en lumière les enjeux sociétaux et échanger avec les différents acteurs sociaux et judiciaires, les partenaires associatifs et le grand public, en présence de la marraine de l'événement, Aude Palant-Vergoz.

Pour le président du Département, ce fût l’occasion de rappeler que la Collectivité est un membre fondateur de l’Arajufa et que cette manifestation célèbre un engagement profondément humain et altruiste.

"Une collaboration étroite a été tissée au fil des années pour permettre l’accompagnement de certains publics les plus vulnérables dans leurs démarches d’accès au droit età la justice. Je pense aux femmes victimes de violences conjugales et accompagnées par le Département, aux côtés de l’ensemble des autorités, forces de l’ordre, monde de la justice, associations et bien sûr l’Etat. Aux enfants, notamment au titre de l’aide sociale à l’enfance, qui engage la Collectivité auprès de ces jeunes dont nous avons le devoir d’accompagner vers l’épanouissement, le bien-être mais aussi l’accès à leurs droits. Dans toutes les démarches nécessaires, nous pouvons nous appuyer sur le soutien et l’expertise de l’Arajufa" a déclaré Cyrille Melchior.

"L’association a démontré qu’elle est une chance pour La Réunion, un vecteur de cohésion sociale et familiale, un acteur du bien-vivre ensemble, un partenaire de celles et ceux qui sont en quête de justice. Toutes mes félicitations à chacun de ses membres pour leur engagement et leur dévouement pour cette grande et belle mission d’intérêt général" a ajouté le président du Conseil départemental.

L’Arajufa, 50 ans d’utilité publique, pionnière et solidaire

L’association accompagne toutes les victimes et favorise l’accès aux droits. Institution pionnière et originale, elle s’adresse aux familles et aux publics les plus démunis et les accompagne dans les démarches adéquates auprès des professionnels, des administrations, autorités et organismes compétents.

Lire aussi : L'Arajufa, au service des Réunionnais depuis 50 ans

Depuis sa création, l’Arajufa n’a cessé d’évoluer dans le but d’améliorer son accompagnement et ses actions. Avec ses équipes d’accueillants et de psychologues qui travaillent en partenariat avec les autres professionnels, l’association a comme missions principales, l’accueil, l’écoute, l’information et l’orientation et l’accompagnement personnalisé. Elle intervient pour tout public sans considération de ressources dans les cas de violences physiques, sexuelles, vols, dégradations de biens, accidents de la circulation. Plus de 10.000 personnes ont été accompagnées en 2018.