Ce 20 novembre 2019 étaient célébrés les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant : l'occasion pour le Département de réaffirmer, auprès des familles et des enfants, son engagement dans sa mission de protection de l'enfance, d'accompagnement des jeunes accueillis à l'Aide Sociale à l'Enfance et de la préservation du bien-être familial face aux difficultés de la vie. Une journée festive a été organisée à Croc Parc, où 2.000 personnes environ étaient rassemblées. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département.

Une journée d’informations et d’animations

C’est sur le site de Croc Parc à l’Etang-Salé, que la collectivité a donné rendez-vous aux parents et aux enfants (près de 2000 personnes) pour célébrer cet événement lors de la Journée départementale des Droits de l’Enfant.

Les services de la collectivité dédiés à l'enfance étaient présents et ont organisé des ateliers pour toute la famille. En plus des activités offertes par le parc, les enfants ont pu participer à des ateliers de loisirs et d’informations, et obtenir tous les conseils sur les droits fondamentaux de l’enfance, droits à la santé, à l’éducation, à la protection, à l’identité, sur des stands de prévention et de sensibilisation.

Quelques chiffres….

- 100 millions d’euros consacrés par la collectivité tous les ans pour accompagner les familles, la mise en place d’actions par les associations, l’hébergement chez les assistants familiaux, la mise à l’abri des victimes de violences intrafamiliales…

- Nombre d’informations préoccupantes : 4408 IP = enfance en danger (maltraitance, violence sexuelle etc.) en 2018

- Nombre d’accompagnements éducatifs auprès des mineurs dans leur famille : 1453 mesures en 2018

- Nombre total d’enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : 2234 en 2018