Les sept lauréats de la 22ème édition du challenge des créateurs ont été récompensés ce jeudi 28 novembre 2019 lors d'une soirée "dans les jardins de la Villa du Département en présence des 14 finalistes accompagnés de leur famille, des partenaires et d'anciens lauréats" indique le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Bruno Bamba/Com CD)

Le challenge des créateurs est le concours de la création d’entreprise le plus ancien de l'île

C’est à l’issue d’un speed casting, organisé au Village de Corail le 29 octobre, que les 14 finalistes ont été désignés par un jury technique composé du Pôle Emploi, du Croec , de la CGSS, de l’Ogea , des trois Chambres Consulaires, de l’AD2R, de la Boutique de Gestion, de Reusit, d’Initiative Réunion Entreprendre, de Copp union et de l’Adie Réunion. 99 chefs d’entreprises se sont présentés à cette étape essentielle du concours dont les objectifs sont de vendre ses projets et valoriser ses savoir-faire devant un jury.

Après plusieurs jours de visites et de rencontres au cours desquels les membres du jury ont pu appréhender les personnalités, les entreprises et les savoir-faire des 14 finalistes, le choix des 7 lauréats a été arrêté.

Le Département et l’ensemble des partenaires sont très heureux d’avoir une nouvelle fois récompensé des Réunionnais qui ont fait le choix de se lancer dans la voie de la création d'entreprise pour une insertion professionnelle durable.

La Réunion qui entreprend, qui réussit et qui gagne

Dans un contexte socio-économique local où la situation du chômage reste très dégradée, il est essentiel de montrer qu’il existe d’autres voies d’insertion que l’emploi salarié et de mettre en avant l’esprit d’initiative et le dynamisme des réunionnais entrepreneurs. C’est ce que valorise, depuis 22 ans, le Challenge des créateurs, concours de création d’entreprise le plus ancien de l’île, a récompensé à l’occasion de cette soirée, 14 nouveaux chefs d’entreprise qui ont surmonté leurs difficultés socioprofessionnelles, par la création de leur propre emploi.

"Ce concours est une formidable vitrine du savoir-faire réunionnais, donnant une représentation fidèle du tissu économique local, des femmes et des hommes qui représentent à merveille La Réunion qui bouge, La Réunion qui entreprend, La Réunion qui se défend face à la situation socio-économique du territoire. Il ne récompense pas seulement le projet ou le résultat. Il récompense une histoire, des motifs qui les ont guidés dans cette voie, souvent liés à la précarité professionnelle, à l’envie de s’en sortir, à la nécessité de nourrir une famille. Félicitations pour leur présence ici, aujourd’hui. Ils ont su convaincre le jury de la pertinence de leur projet, de leur démarche d’insertion par l’activité, avec beaucoup de détermination et de volonté "a déclaré le président du conseil départemental.

Et les lauréats sont...

Prix de la création d'emploi : Tony Marot (catégorie restauration)

Prix de l'innovation : Olivier Ramalingom (catégorie artisanat)

Prix de l'insertion : Marie Géraldine Rugel (catégorie agriculture/horticulture)

Prix de la performance : Gauthier Grondin (catégorie artisanat)

Prix produit péi : Timothée Charpentier (catégorie artisanat)

Prix de la start up : Florence Poey (catégorie artisanat)

Prix du jury : Sandro K'Bidi (catégorie agriculture)

Les sept autres finalistes sont : Loïc Tien Mi Tiee, Anne Laure Ringanadepoullé, Nadège Clain, Thibaut Colbalchini, Pauline Duvaut, Gilles Le Bras et Sabrina Elise

Les dotations du concours pour les sept lauréats : dotation financière de 7 000 euros du conseil départemental, 4 heures de conseils spécialisés avec un expert-comptable, une journée de formation collective juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise, offerte par le Croec, une offre spécialisée sur les "bons réflexes d’un cotisant" et un accompagnement personnalisé sur une année de la CGSS, une adhésion d’un an aux centres de gestion agréés offerte par Ogea .

Les dotations du concours pour les sept finalistes : dotation financière de 1 500 euros du conseil Départemental, une journée de formation collective juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise, offerte par le Croec, une offre spécialisée sur les "bons réflexes d’un cotisant" et un accompagnement personnalisé sur une année de la CGSS, une adhésion d’un an aux centres de gestion agréés offerte par Ogea.