Eddy Narayanin a remporté ce dimanche 15 décembre 2019 le trail de Villèle. Organisé par l'ACSP, soutenue par le conseil départemental, la course était longue de 24 km. Le départ a été donné à 6h30 du front de mer de Saint-Paul, à hauteur de la stèle en mémoire de l'abolition de l'esclavage, et l'arrivée a été jugée au musée de Villèle (Photo D.R.)

Les concurrents ont emprunté la savane du Cap Lahoussaye pour ensuite se diriger par les sentiers en direction de l'Eperon, du Golf de Bassin Bleu puis de Villèle. Ils étaient 400 au départ.

Eddy Narayanin a donc été le plus rapide en 1h51 devant Stéphane Odules et Julien Hoareau arrivés ensemble en 1h52'02. Côté féminin, Jennifer Sauvage l'emporte en 2h21 devant Agathe Rémy en 2h24 et Louise Classeau en 2h25.

