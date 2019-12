Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 20 dessamb 2019, le musée de Villèle devenu Musée Historique de Villèle, Musée de l'Habitation et de l'Esclavage célèbrera la fét kaf avec un grand kabar. Le Département a fait participer les plus jeunes à cette commémoration. Le 13 décembre dernier, plus de 500 marmailles se sont retrouvés au Musée Historique pour un plongeon dans l'histoire de l'esclavage à La Réunion.

