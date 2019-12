Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Ce mercredi 18 décembre, les élus du Conseil départemental étudiaient les orientations budgétaires de la collectivité pour 2020. Le Département reviendra à ses missions régaliennes, au 1er janvier 2020, comme annoncé par la ministre des Outre-mer et confirmé par le président de la République il y a deux mois, l'État reprendra la gestion du Revenu de solidarité active (RSA). Une fois dégagé de cette charge qui plombait son budget depuis 2004, la collectivité pourra se recentrer sur les missions qui lui incombent notamment sur l'agriculture, la prise en charge des personnes âgées, l'incitation à la reprise d'activité et la lutte contre la pauvreté et l'échec scolaire... En 2020, le Département compte bien entamer ses deux projets phares : la Route des Hauts de l'Est pour désengorger la circulation dans la région et le projet Meren, un vaste dispositif d'irrigation pour les agriculteurs de l'Est.

