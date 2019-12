Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Annoncé fin mars dernier, le plan seniors du Conseil départemental se faisait attendre. Tout au long de l'année, la collectivité a affiné son dispositif pour qu'il réponde le mieux possible à une demande qui se fera plus pressante incessamment au vu du contexte démographique réunionnais. Une population vieillissante, nos gramouns sont dépendants plus tôt, plus précaires et plus isolés que les seniors métropolitains. Les structures spécialisées pour les accueillir sont moins nombreuses et coûtent plus cher que dans l'hexagone. Avec son plan seniors, le Département dont la prise en charge des gramouns est une des compétences, compte bien changer la donne.

