Et c'est parti, pour la 8ème édition de " Au Bonheur des Enfants ". Le Jardin de l'Etat s'est paré une nouvelle fois de ses habits de fêtes de Noël pour accueillir et amuser petits et grands autour d'animations et d'activités mises en place par les agents de la Collectivité.

Dès 09h00, ce jeudi 19 décembre, les portes du Jardin se sont ouvertes pour le plus grand bonheur des familles et le resteront jusqu’au dimanche 22 décembre 20h00.



Rendez-vous dans ce magnifique parc illuminé et sécurisé pendant ces 4 jours et plongez dans le pays de l’imaginaire et du fantastique. Les décors, réalisés par les agents de la Collectivité départementale, sont sur le thème " quand la nature s’en mêle ". Ateliers de dégustation, de moulage, de modelage, de maquillage..., loisirs créatifs, patinoire, ferme pédagogique, karaoké kids, initiation à la plongée (maillot à prévoir)... tout, ou presque, pour le plus grand bonheur des enfants.



Dès 17h30, c’est la grande parade de Noël suivie à 19h30, du spectacle multimédia et pyrotechnique . Ce dernier vous contera l’histoire d’un des plus beaux et majestueux arbres de La Réunion : le Tamarin.

Le " Roi Tamarin " a été écrit pour le public. Tous les soirs, vous découvrirez, projetés sur la façade du muséum, son arrivée sur l’île, sa croissance, ses combats annoncés par un magnifique oiseau blanc et... mais chut, le Roi tamarin ne veut pas que l’on raconte toute son histoire...