Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

Vous êtes une femme, une artiste amateure dans la peinture, la sculpture ou la photographie il est possible de vous inscrire pour le concours Prix Célimène 2020. La date limite du dépôt des oeuvres est fixée au mardi 26 février 2020 à 16h. Pour participer il faut être âgée de 18 ans et plus, résider obligatoirement à La Réunion au moment de l'inscription et n'avoir jamais participé à une exposition individuelle et/ou collective dans une galerie d'art ou autre lieu public "exception faite pour les femmes ayant concouru lors des dernières éditions "Célimène" dans le cadre de cette même compétition" note le conseil départemental qui est l'organisateur de l"événement.

