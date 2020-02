La MDPH (Maisons Départementales des Personnes Handicapées) de La Réunion s'engage dans une nouvelle ambition d'accompagnement inclusif en faveur de ses usagers et lance cette semaine deux améliorations importantes pour faciliter leur vie : la reconfiguration du site internet et la mise en place d'un questionnaire de satisfaction. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Reconfiguration du site internet, modernisé et guidant, avec de nouvelles rubriques

Le site internet www.mdph.re, contribue fortement à la mission d’information et de suivi des demandes des usagers (95000 connexions par an). La reconfiguration du site participe à l’évolution des attentes du public et propose :

- une nouvelle rubrique " la MDPH vous accompagne " qui facilitera l’expression des besoins et des attentes des usagers lors du remplissage du nouveau formulaire obligatoire de demande ;

- une nouvelle possibilité d’accéder à son parcours médico-social via la solution multi partenariale baptisée OSMOSE (Mon dossier de suivi médico-social). Le suivi personnalisé des demandes et droits en cours restant possible (Mon dossier MDPH) ;

- une rubrique Partenaires permettant d’accéder à des informations de terrain (actualités et annuaire).

Mise en ligne d’un questionnaire de satisfaction pour les usagers

Pour améliorer la qualité de service de la MDPH, un questionnaire totalement anonyme est mis en ligne à l’adresse mamdphmonavis.fr afin de recueillir tout au long de l’année les avis des usagers sur le service rendu par la MDPH. Quelques minutes seront nécessaires pour répondre à une dizaine de questions, en langage " facile à lire et à comprendre ". A noter que des questionnaires sur papier seront également disponibles dans les services accueil de la MDPH sur Saint Denis et Saint Pierre.

