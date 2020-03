En vue d'anticiper une éventuelle défaillance, dans le contexte que nous connaissons, dans la livraison des chèques emploi service universel, les services du Département vous informent qu'en cas de non réception de ces derniers, vous pourrez contacter le 0262 90 35 55 pour obtenir vos numéros.

Toutefois, compte tenu du nombre d'appels important attendu qui pourrait entraîner des difficultés à nous joindre, votre demande pourra également être traitée par mail.

Le Département vous invite à leur adresser les renseignements ci-dessous à l’adresse suivante : cesu@cg974.fr

• Votre nom / prénom

• Le nom / prénom du bénéficiaire (la personne chez qui vous intervenez )

• Votre numéro de téléphone

• La problématique éprouvée



" Le Département est conscient des soucis générés par cette crise et nous le déplorons. Dans ces moments difficiles, il est et restera plus que jamais aux côtés des Réunionnais. C’est en agissant de façon responsable et solidaire que les épreuves sont remportées " souligne le président du Conseil départemental.