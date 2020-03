Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Le président du conseil départemental Cyrille Melchior et son vice-président à l'action sociale Jean-Marie Virapoullé, ont présenté en détail le pacte de solidarité solidaire du département. Un vaste plan d'aide de 30 millions d'euros à destination des personnes les plus fragilisées par la crise sanitaire et le confinement liés au coronavirus. Ce plan s'adresse prioritairement aux publics en difficulté, au premier rang : les personnes âgées, mais aussi les personnes porteuses de handicap. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le président du conseil départemental Cyrille Melchior et son vice-président à l'action sociale Jean-Marie Virapoullé, ont présenté en détail le pacte de solidarité solidaire du département. Un vaste plan d'aide de 30 millions d'euros à destination des personnes les plus fragilisées par la crise sanitaire et le confinement liés au coronavirus. Ce plan s'adresse prioritairement aux publics en difficulté, au premier rang : les personnes âgées, mais aussi les personnes porteuses de handicap. (Photo rb/www.ipreunion.com)