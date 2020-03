Ce mardi 31 mars 2020, le président du Département a alerté par courrier le Préfet de La Réunion sur l'augmentation importante observée des produits alimentaires, une situation intolérable pour les familles réunionnaises en cette période de crise sanitaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Par ce courrier, Cyrille Melchior sollicite ainsi l’autorité du Préfet pour que soit fait vérité et transparence sur les coûts et prix actuellement pratiqués, et attire son attention sur l’application et le strict respect du " bouclier qualité prix " s’agissant des produits de consommation courante vendus à un prix modéré, mais également pour ce qui concerne l’ensemble des produits alimentaires, de consommation courante également.



"Nous ne saurions tolérer de telles pratiques en cette période de crise, au moment où nos compatriotes sont les plus touchés notamment en matière de pouvoir d’achat, compte tenu des stocks dont dispose la grande distribution. A l’heure où le mot solidarité doit prendre tout son sens, cela n’est pas acceptable" précise Cyrille Melchior.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com