"Afin de protéger les professionnels en contact avec les publics fragiles, les élus du Département dans le cadre du pacte de solidarité et d'urgence sociale, ont voté la commande de 1,5 million de masques et du gel hydroalcoolique" indique le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous

"Si la réception des masques est attendue courant semaine prochaine, la distribution des premiers flacons de gel débutera dès le 6 avril grâce au savoir-faire de l’industriel local Isautier.

Le Département a pu passer commande de 16000 litres qui seront distribués aux gramouns et au personnel les accompagnant dans les Ephad, dans les établissements de la protection de l’enfance, les Services d’aides à domicile, aux assistantes familiales, aux accueillants familiaux et bien entendu, aux publics des CCAS. Parallèlement, ce sont 300 flacons d’un litre que le Laboratoire départemental des Eaux et d’Hygiène du Milieu a pu conditionner.

"C’est une chaîne industrielle qui s’est mise en place dans le prolongement d’une chaine de solidarité ! Cette chaîne de solidarité lie des hommes, un industriel, la Collectivité départementale et va même jusqu’au Ministère des Outre Mer. Ensemble soyons solidaires" déclare le Président du Département.