Afin d'informer les professionnels accompagnant les publics fragiles de la mise en oeuvre des mesures mises en place par le Département dans le cadre du Pacte de Solidarité et d'Urgence Sociale, une visio-conférence a été organisée par le président Cyrille Melchior avec les Services d'Aides à Domicile (SAAD). Le soutien financier de l'ordre de 170 euros par mois et par professionnel sur la période d'état d'urgence sanitaire a été voté. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil départemental.

Concernant les mesures pour les établissements sociaux et médico-sociaux et services d’aide et d’accompagnement à domicile, le soutien financier de l’ordre de 170 euros par mois et par professionnel sur la période d’état d’urgence sanitaire a été voté et se décompose comme suit :

• 70 euros par professionnel par mois pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire pour l’achat d’équipements de protection individuels versés à l’employeur tels que des masques, gants, blouses/sur blouses, gel hydro alcoolique ou tout autre équipement permettant de prévenir toute contamination ;

• 100 euros par professionnel par mois pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire afin de soutenir l’investissement des équipes pour assurer une continuité de service public.

Par ailleurs, d’autres mesures ont été annoncées :

- le maintien du niveau de financement des structures quelle que soit leur activité,

- la possibilité de faire une avance de trésorerie remboursable aux structures les plus en difficultés.

Enfin, le président a rappelé avoir sollicité le préfet afin que les travailleurs sociaux à domicile puissent être prioritaires dans la distribution des masques, ajoutant que, dès réception des solutions hydro alcooliques commandés par la collectivité, elle s’engageait à fournir les SAAD.

S’agissant plus particulièrement des personnes porteuses de handicap, la commission exécutive de la MDPH s’est également réunie en visio-conférence et a pris des dispositions exceptionnelles pour permettre l’accès aux droits. Dès le 2 avril, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDDAPH) pourra à nouveau se réunir dans un format adapté, pour examiner les demandes.

Ces séquences ont permis au président de remercier l’ensemble des professionnels pour leur dévouement dans la continuité de leurs prestations et d’accompagnement des publics fragiles en ces moments très difficiles, et de rappeler le soutien de la collectivité, moteur de l’action sociale, dans le cadre de la crise sanitaire.

"Je remercie chaleureusement les professionnels qui s’investissent au quotidien auprès des personnes fragiles et vulnérables. L’engagement de chacun d’entre eux est primordial pour la politique d’action sociale que nous conduisons. Il est important de les rassurer et de les sécuriser dans leurs missions quotidiennes" a déclaré Cyrille Melchior.