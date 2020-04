C'était une promesse du président du conseil départemental Cyrille Melchior, dans le cadre du vaste Pacte de solidarité adopté la semaine dernière. Le Département annonce, ce lundi 6 avril 2020, dans un communiqué la fourniture de tablettes numériques à destination des collégiens boursiers, le temps du confinement lié à la pandémie de coronavirus. Nous publions le communiqué dans son intégralité ci-dessous. (Photo Bruno Bamba)

Le Président du Département a signé ce jour une convention de partenariat avec le Recteur de l'Académie de La Réunion pour assurer la "continuité pédagogique" des collégiens, notamment boursiers, pendant la période de confinement liée à la pandémie du COVID-19.

La Collectivité mettra ainsi à la disposition, sous forme de prêt, des élèves des 53 collèges intégrés dans les "Plans numériques" successifs , une tablette pour atténuer la "fracture numérique" et désengorger l’accès à un matériel unique dans une famille nombreuse en télétravail.

Cette action concerne environ 4500 collégiens de l’île et prendra effet dès cette semaine.

"Le Conseil départemental, avec le concours de l’Etat, a réalisé des efforts conséquents dans le cadre des appels à projets collèges numériques et innovation pédagogique avec la distribution de plus de 4500 tablettes dans les collèges. Afin d'empêcher le décrochage scolaire,notamment des collégiens issus de familles défavorisées, la continuité pédagogique est un enjeu fort d’éducation et les actions de chacun doivent concilier sécurité des élèves et des personnels, maintien du lien pédagogique et poursuite des activités indispensables à la continuité des apprentissages", a déclaré le Président du Département.