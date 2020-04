"Ce mercredi 8 avril 2020, le Président du Département a remis à Christine Kowalczyk, Présidente de la Plate-Forme Territoriale d'Appui Océan Indien Innovation Santé (OIIS), des kits de protection comprenant gants, masques, blouses, charlottes, sur-chausses et solution hydro alcoolique" indique le conseil départemental dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

Ces équipements serviront à protéger des professionnels de santé libéraux que sont les infirmiers, médecins, kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes ...en un mot, tous ceux qui manquent de protection pour assurer les soins à domicile des patients victimes de différentes pathologies et, le cas échéant, du COVID 19.

C’est dans ce cadre que cette action volontariste du Département, acteur social majeur de proximité, est menée.

"Il est essentiel que, face à cette crise, chaque citoyen et institution fassent des efforts pour participer à cet élan de solidarité. Je salue tout le corps médical qui mérite notre pour son travail colossal. C’est un petit geste que nous faisons en mettant à la disposition de la plate-forme, présidée par le Docteur Christine Kowalczyk KOWALCZYK, ces équipements. Le Département est et sera présent, aux côtés des personnels soignants et je tiens à les remercier, encore une fois, pour leur engagement sans faille" a déclaré le Président du Département".