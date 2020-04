Ce jeudi 9 avril, le président du Département Cyrille Melchior s'est rendu au domicile de Sarah Grondin, accueillante familiale, dans le cadre de l'opération de distribution de paniers de fruits et légumes. Le Département a souhaité pour garantir la sécurité alimentaire des personnes fragiles, leur livrer des paniers de fruits et de légumes frais pour diversifier et améliorer leur alimentation en lien avec les CCAS, les associations de l'aide alimentaire, et la Poste. Nous publions le communiqué ci-dessous.

C’est dans les Hauts de Sainte-Marie à la Ressource, au fond d’une impasse, qu’habite Sarah Grondin. Deux habitations communicantes permettent un confort aux accueillis et à la famille. Tradition oblige, la cour est bien fleurie et offre un espace protégé pour se dégourdir les jambes.

Depuis 4 ans, Madame Grondin est accueillante familiale et voue un réel bonheur à réaliser ce métier dont elle apprécie les moments d’échanges, de partage voire de complicité. " C’est une vie familiale, ils sont au cœur de notre vie et nous devons les protéger comme tous les membres de notre famille " souligne-t-elle. Avec son mari, qui a décidé de la soutenir en démissionnant de son métier d’ambulancier, elle s’occupe de 3 personnes âgées dont une en situation de handicap.



Un peu d’effervescence ce jeudi matin car Sarah Grondin est l’une des premières accueillantes familiales du Nord/Est à recevoir son panier de fruits et légumes frais, offert par le Conseil départemental et livré par son facteur. Aussi, pour l’occasion, le Président du Département, accompagné des conseillers départementaux et du Président du CCAS de Sainte-Marie, avait fait le déplacement.

- Chouchou, laitue, bananes…, le 1er panier est livré ! -

9h40, le facteur sonne au portail. Le Directeur Opérationnel Courrier Colis de la Poste veille à cette livraison et au respect des gestes barrières, en ces temps de crise sanitaire. Sarah Grondin reçoit son panier composé aujourd’hui de chou, chouchou, laitue, pommes de terre, bananes, ananas, fruits de la passion..., et toute heureuse l’emporte pour le montrer à son époux et aux personnes accueillies

" C’est un réel bonheur pour nous ! C’est une très bonne chose car cela nous évite de sortir. Nous accueillons des personnes âgées et donc fragiles. De plus, ces produits frais sont excellents pour la santé de tous. Comme nous allons les recevoir toutes les semaines, c’est vraiment agréable " indique l’accueillante familiale.

- Une chaine de solidarité pour garantir la sécurité alimentaire des personnes fragiles -

Ce sont 15 000 paniers de fruits et légumes frais qui sont ainsi réalisés et livrés chaque semaine. 1 500 sont remis à la Poste pour une livraison aux assistants familiaux - qui s’occupent des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance - et aux accueillants familiaux - qui ont en charge les personnes âgées ou en situation de handicap -.

Les autres sont remis aux CCAS et aux opérateurs de banque alimentaire pour une livraison aux personnes isolées et vulnérables. " C’est une belle opération qui est menée dans le cadre du Pacte de Solidarité et d’Urgence Sociale. Cette mesure était nécessaire et ce, pour deux raisons. D’une part, cette crise a mis à mal les agriculteurs qui ont des difficultés à écouler leur production. Aussi, en tant que chef de file de l’agriculture, la Collectivité a décidé de mettre en place une chaine de solidarité alimentaire pour faciliter cet écoulement.

D’autre part, le Département, moteur de l’action sociale, a souhaité pour garantir la sécurité alimentaire des personnes fragiles, leur livrer des paniers de fruits et de légumes frais pour diversifier et améliorer leur alimentation en lien avec les CCAS, les associations de l’aide alimentaire, et la Poste.

"Je suis heureux d’être ici ce matin et de voir comment se passe la livraison avec la Poste et comment réagissent les bénéficiaires qui, actuellement ne peuvent recevoir de visite " déclare le Président.

- L’accueil familial, l’importance des relations humaines -

La Réunion compte près de 680 accueillants familiaux agréées qui exercent leur profession avec passion, dévouement et professionnalisme. Ils recevront tous leurs paniers de fruits et légumes frais chaque semaine ainsi qu’un kit de protection.

De plus, dans le cadre du Pacte de solidarité et d’Urgence Sociale, une aide exceptionnelle d’un montant de 170€ leur sera versée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, pour les aider dans la protection des accueillis.

L'accueil familial permet de créer les conditions de vie chaleureuses, familiales et humaines qui favorisent le lien social. C'est un excellent moyen de rompre l'isolement des personnes âgées et handicapées et il est connu qu'une vie active et riche socialement tient éloignées les maladies neuro-évolutives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson.

Etre accueillant familial, permet d’accompagner les personnes âgées ou en situation de handicap, parfois plus proche de leurs valeurs et de trouver un juste équilibre entre vie personnelle et professionnelle.