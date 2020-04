Hausse des bénévoles dans les associations, mobilisation individuelle ou collective ou fabrication de masques de protection : cette crise sanitaire a suscité une " insurrection de la bonté ". "La solidarité départementale s'exprime depuis plusieurs semaines en accompagnant les publics les plus fragiles, des jeunes créateurs d'entreprises, des étudiants, des collégiens, des agriculteurs" note le conseil départemental dans un communiqué que nous publions ci-dessous (photo : Com CHU)

"Aujourd’hui, c’est aux soignants qui se battent en première ligne et qui n’ont pas forcément le temps d’effectuer leurs courses que le Département a décidé d’apporter son soutien.



1 600 paniers fraicheur, légumes et fruits péi, ont ainsi été livrés aux CHU Nord et Sud, pour les équipes soignantes affectées aux soins des patients du COVID-19.



" En ces moments difficiles, il est essentiel de montrer son soutien aux personnes qui œuvrent au quotidien auprès des malades. Je voudrais évidemment remercier très chaleureusement l'ensemble des personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ... Je suis particulièrement fier de l’esprit de cette chaine de solidarité mise en place et je tiens à saluer ces nombreuses actions locales, généreuses et spontanées " déclare Cyrille Melchior, Président du Département."