Le Département lance ce jeudi 23 avril 2020 une plateforme publique et solidaire de mise en relation agriculteurs/consommateurs, un espace dédié pour répondre aux besoins du monde agricole pendant la période du Covid 19. Nous publions ci-dessous le communiqué de la collectivité départementale (Photo Bruno Bamba / Com CD)

"La crise sanitaire a eu des répercussions négatives en termes de disponibilités et d’écoulement de produits agricoles frais locaux. Cette situation montre l'intérêt de renforcer les circuits d'approvisionnement dits courts, permettant un lien direct entre producteurs et consommateurs et une distribution de proximité. C'est l'un des objectifs poursuivis depuis plusieurs années par la Collectivité au travers de la création de 22 AMAPéi sur l'ensemble du territoire.

Aujourd'hui le Département souhaite aller plus loin, pour permettre un maintien de l’activité des producteurs en cette période de confinement et répondre à la demande des consommateurs en produits frais (notamment fruits et légumes), via la création d'une "plateforme numérique de circuits courts".

C’est simple, gratuit et accessible à tous. Les agriculteurs doivent s’inscrire via un formulaire en ligne qui recensera le potentiel de production pour les semaines à venir (disponibilité en fruits et légumes / produits transformés péi). Les consommateurs informés pourront prendre contact directement avec l’agriculteur.

Sur cette page web dédiée (https://departement974.fr/infosagricoles), les agriculteurs trouveront également les dispositifs d’aides, les mesures de soutien et des contacts utiles pour les entreprises agricoles impactées par le Coronavirus.

Pour toutes informations : info.agricole@cg974.fr ou 0800 000 490"