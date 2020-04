Le Pacte de solidarité et d'urgence sociale mobilise 41,5 millions d'euros. Au 21 avril 2020, ces moyens financiers sont déjà engagés à hauteur de 12,6 millions d'euros. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les sommes suivantes ont été ou vont être mises à disposition par le Département :

- 8 millions d'euros pour garantir la sécurité alimentaire des personnes âgées et handicapées ;

- 8,2 millions d'euros pour accentuer les interventions à domicile auprès des publics fragiles ;

- 6,8 millions d'euros pour renforcer les conditions d'hygiène et de sécurité de nos publics et des professionnels ;

- 4,5 millions d'euros pour soutenir les personnes âgées avec une faible retraite ;

- 6,2 millions d'euros pour veiller au bien être des enfants de l’ASE ;

- 4,7 millions d'euros pour soutenir les structures d'insertion et lutter contre la précarité sociale;

- 2,1 millions d'euros pour acquérir des équipements de protection sanitaire.

- Les mesures générales mises en œuvre depuis le début de la crise -

Le Département a demandé à tous les Établissements et services médico-Sociaux (ESSMS) de lui transmettre leur Plan de Continuité d’activité (PCA) :

• Des courriers sont adressés régulièrement aux ESSMS PA/PH/Enfance, Assistants familiaux, Accueillants familiaux pour les informer de la conduite à tenir et des mesures prises par la collectivité.

• Des réunions conjointes hebdomadaires CD / ARS sont organisées pour faire le point sur les prises en charge au sein des ESMS PA/ PH

• Une interpellation du Préfet et de l’ARS pour que les professionnels des SAAD et les accueillants familiaux soient dotés de masques et de gels hydroalcooliques a été effectuée

• Des réunions régulières d’échanges avec les ESSMS de la protection de l’enfance et les SAAD sont organisées par le Département dont 2 visioconférences en présence du Président du Département.

- La sécurité alimentaire -

Une aide exceptionnelle et ponctuelle aux CCAS pour le portage de repas, les courses de première nécessité et la livraison de médicaments a été votée: au 20 avril, 22 conventions ont été signées avec les CCAS :

• 12 CCAS ont fourni une attestation de démarrage, nécessaire au versement de la subvention.

• Les liquidations ont été effectuées. Pour les autres, le Département est en attente de cette attestation et les relances ont été faites.

Une aide exceptionnelle et ponctuelle de 100.000 euros à la Banque Alimentaire et 100.000 euros à la Croix Rouge a par ailleurs été engagée.



Une aide exceptionnelle aux opérateurs figurant dans l’annuaire de l’aide alimentaire a par ailleurs été distribuée ainsi :

• CLEF : 30.000 euros,

• MPPLL : 30.000 euros

• Atout 974 : 30.000 euros



- Livraison de paniers de fruits et légumes frais :



Une mise en œuvre et une montée en puissance rapides en lien avec l’interprofession fruits et légumes, les CCAS et les associations (Banque Alimentaire, Croix Rouge, CLEF, Momon papa léla, EDUCANOO, RIVE et REVE) a été engagée :

• Premières livraisons le 27 mars, 10.275 paniers livrés la première semaine, 13?275 paniers livrés la deuxième semaine, 14.920 paniers livrés la troisième semaine, 15.125 paniers livrés la quatrième semaine

Les 56.355 paniers livrés depuis le 28 mars ont été partagés ainsi :

• 43.670 paniers livrés aux 24 CCAS

• 8.875 paniers livrés aux associations

• 3.810 paniers livrés aux assistants et accueillants familiaux

- Accentuer les interventions à domicile et soutenir les acteurs du maintien à domicile -

Une augmentation exceptionnelles du nombre d’aides ménagères de 10h a été mise en place : les droits des bénéficiaires arrivant à échéance entre le 12/03 et le 31/05 sont prolongés automatiquement pour une durée de 3 mois à l’expiration du droit

Des plans d’aide APA et PCH sont réajustés : les droits des bénéficiaires arrivant à échéance entre le 12/03 et le 31/07 sont prolongés automatiquement pour une durée de 6 mois à l’expiration du droit.

Une note en date du 16 avril a été transmise aux services territorialisées définissant les procédures et la mise en œuvre harmonisée des mesures du Pacte ; et précisant la conduite à tenir pour le traitement des mesures de droits commun dans le cadre de l’urgence suite à l’ordonnance du 25 mars.

Les premières demandes d’heures supplémentaires d’aide ménagères sont en train de parvenir aux territoires. Au 21 avril, on dénombrait 36 demandes représentant 360 heures d’intervention.

- Renforcer les conditions d’hygiène et de securité -

Une aide forfaitaire de 170 euros par professionnel (ESSMS, des accueillants familiaux et des aidants en gré à gré) : 55 conventions ont été signées pour les ESSMS et 55 notifications ont été transmises. Les engagements ont tous été réalisés et liquidations faites pour une vingtaine d’ESSMS. Pour les autres le Département est en attente des pièces justificatives.

Pour les accueillants familiaux et les aidants en gré en gré : mise en place d’une procédure de marché simplifiée dans le cadre de l’urgence impérieuse. Une notification et commande faite à la société UP d’un montant de 2,9 millions d'euros a été lancée (7 800 bénéficiaires) pour une livraison au domicile de l’AF et de l’aidant à la fin du mois d’avril.

- Lutter contre l’isolement et la détresse psychologique -

Deux psychologues ont été mis à disposition de la CUMP OI.

- Soutenir les personnes âgées avec une faible retraite (montant inférieur au RSA) -

Une convention a été signée avec la CGSS pour le versement d’une aide individuelle d’urgence ponctuelle d’un montant de 150 euros. La liquidation de la somme de 4.566.700 euros a été faite : 31.038 bénéficiaires sont concernés.

- Renforcer le soutien en direction des assistants familiaux -

Une aide exceptionnelle de 30 euros par jour au lieu des 15 euros actuellement a été mise en place : cela concerne les dépenses d’entretien et de bien être des enfants. Cette aide a été intégrée à la paye du mois d’avril, elle concerne 1 900 enfants accueillis chez 830 assistants familiaux. Elle permettra de financer l’achat de matériels éducatifs comme des tablettes.

• Les assistants familiaux ont été sollicités pour un point sur la continuité pédagogique : sur 830 AF consultés, une cinquantaine de réponses reçues .

• De manière générale, la continuité pédagogique est assurée, une trentaine d’assistants familiaux ne disposent pas d’équipements en nombre suffisant au regard des enfants accueillis.

• Les 9 référents professionnels ont été dotés de GSM pour être en lien téléphonique régulier avec les assistants familiaux et les accompagner.

• Pour les collégiens, une quarantaine d’enfants ont besoin d’une tablette : ils bénéficieront du matériel fourni par le Rectorat .

- Garantir la sécurité des enfants et du personnel au sein des foyers départementaux de l’enfance -

• Le Foyer Nord Est a bénéficié du renfort d’un infirmier depuis le mercredi 15 avril. S’agissant du personnel de nuit, les renouvellement de contrats d’agents déjà en poste ont été effectués.

L'équipe éducative propose aux enfants des activités sportives et ludiques (trampoline, volley-ball, trottinette, séances sportives en visio) et des ateliers créatifs (peinture). Des contacts sont en cours pour une mise à disposition d’animateurs sportifs.

• Le Foyer de Terre Rouge bénéficie à compter de ce jour de la mise à disposition de 4 agents de l’Académie des Dalons (2 éducateurs + 2 surveillants de nuits) et d’une infirmière afin de suppléer la seule infirmière en poste à ce jour.

Des contacts sont en cours au niveau de l’OSTL (association d’animation sur Saint-Pierre), qui pourrait intervenir à partir de la semaine prochaine à raison de 2 séances. L'équipe éducative propose quotidiennement aux enfants des activités sportives et ludiques et des ateliers créatifs, sur les temps de l’après- midi, les matinées étant réservées à la continuité pédagogique.

- Renforcer les conditions d’hygiène et de sécurité -

Une aide forfaitaire de 170 euros par professionnel des ESSMS est engagée. Les conventions ont été signées pour les ESSMS et les notifications ont été transmises. Les engagements ont été réalisés et les liquidations faites.

- Garantir le maintien des droits et la continuité des actions de la MDPH -

Au 20 avril 2020, 91% de l’effectif est en télétravail.

• Un accueil téléphonique renforcé : du 30 mars au 17 avril, 1 522 appels répondus sur le numéro vert

• Les situations d’urgence sont repérées par les partenaires (numéro spécial) : 12 personnes

• Une astreinte physique assurée depuis le 17 mars : 17 jours à St-Pierre et 21 jours à Saint-Denis

• Le fonctionnement CDAPH a redémarré le 2 avril après les mesures décidées par la Comex

• 2 586 personnes pour 6 981 droits et prestations demandés (toutes les affaires reportées fin mars ont été traitées)

- Mise à disposition du site du village de Corail pour la mise en quarantaine des voyageurs -

La convention signée avec l’État a permis d'accueillir 28 personnes dans le centre du village de Corail.

- Une aide de 4.000 euros en direction des Maisons d'accueil médicalisées qui n’ont pu démarrer leur activité -

4 maisons d'accueil médicalisées bénéficié de cette aide.

- Une dotation en masques et en gels -

• Les assistants et accueillants familiaux ont été dotés en masques et en SHA, ainsi que les ESSMS.

• Une fabrication de 15 000 masques en textiles en commande auprès de 3 associations (AFAR, ANDARUN et ARMATZONE)

- Une aide exceptionnelle de 150.000 euros en direction du CIAS de Saint-Pierre -

Pour garantir l’hébergement des personnes en grande précarité sociale, prendre en charge à leur domicile les personnes en perte d’autonomie et assurer l’accueil des enfants du personnel soignant dans leurs structures de petite enfance, 150.000 euros ont été accordés au CIAS de Saint-Pierre.

- Soutien financier pour la création d’un centre covid19 pour l’hébergement des patients -

• Aide départementale au projet de l’association FOS Réunion d’un centre covid : frais d’hébergement et prestations connexes à l’accueil de patients

• Montant maximal de 53.764 euros, correspondant à un forfait de 16.768 euros de charges de structures (gardiennage, nettoyage, blanchisserie) auquel s’ajoute un forfait de 100 euros par jour et par personne accueillie

- Des aides aux filières agricoles -

Soutien à la filière équine (enveloppe de 100.000 euros) :

• Aide départementale de 40 euros par animal, soit une aide moyenne de 2 120 euros par structure, sous la forme d’une subvention à l’association ARVEE

• Arrêté signé le 15 avril dernier. Paiement envisagé semaine du 20 avril.

Soutien à la filière horticole (enveloppe de 200 000 euros) :

• Aide départementale au maintien et à la relance des productions horticoles (irrigation, taille, traitements) de 3 000 euros par hectare (avec plafond à 12 000 euros), incluant un forfait de 1 500 euros pour les petites exploitations (inférieures à 5 000 m2).



Soutien à la filière fruits et légumes (enveloppe de 1 500 000 euros)

• Reconduction et réévaluation de l’aide départementale aux producteurs indépendants de fruits et légumes prioritaires : 3.000 euros pour les productions identitaires (tomate, chou, gingembre, curcuma, lentille, agrumes, fraise et piment) et 4.000 à 6.000 euros pour les productions fortement concurrencées par l’importation (carotte, pomme de terre, ail et oignon)

- Déploiement d’un plan masques pour l’après confinement -

L’objectif est de concevoir, produire et diffuser plus de 730.000 masques en tissus avant le 30 mai, dont :

• Au moins 5 000 pour les services,

• Au moins 30 000 pour les publics vulnérables accompagnés par la Collectivité,

• Au moins 695 000 pour tous les Réunionnais.

Mobilisation de quatre leviers :

• DEFI pour la conception des masques et la production des 5 000 masques pour les services

• La commande directe à des producteurs locaux (Ti tang Récup, Audace, Broderies de Cilaos) : 30 000 masques

• Des ateliers associatifs ( AFAR, ANDARUN, ARTMAZONE, EDUCANOO, FAM Y ENSEMB) : 95 000 masques,

• Un Atelier d’insertion départemental en partenariat avec le Syndicat de la Couture : 600 000 masques.



