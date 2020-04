Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Comme suite à l'allocution du Premier ministre, relative à l'état de crise sanitaire au cours de laquelle a été annoncé le plan de déconfinement progressif à partir du 11 mai, Cyrille Melchior, président du conseil départemental, et Stéphane Fouassin, président de l'Association des maires, convient l'ensemble des maires de l'île à une réunion de travail jeudi 30 avril au Palais de la Source pour traiter des sujets liés au déconfinement et au partenariat entre la collectivité Départementale et les mairies. (Photo rb/www.ipreunion.com)

