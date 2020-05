La MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) de La Réunion vous informe de la réouverture progressive et adaptée de ses services à compter du 11 mai 2020. La plus grande attention est portée aux mesures des protections sanitaires tant des agents que des usagers, selon le Département dont nous publions ci-dessous le communiqué. Les principales mesures de sécurité y sont décrites concernant l'accueil. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’accueil du public SANS rendez-vous restera suspendu. Nous maintenons notre politique d’accueil téléphonique renforcé pour nos usagers pour les missions d’information et de conseil (numéro vert 0800 000 262) et pour les missions d’évaluation, les entretiens par téléphone seront privilégiés.

Il est rappelé que le suivi des demandes en ligne est accessible aux usagers à partir du site internet www.mdph.re rubrique Mon dossier MDPH.

Des dispositions complémentaires ont été prises pour faciliter les démarches de usagers : retrait et dépôt des formulaires de demande devant les entrées du bâtiment, fiches de demande de rendez-vous disponibles sur site ou sur internet www.mdph.re, possibilité d’envoyer des mails de demande d’informations sur contact@mdph.re

Pour rappel, la MDPH c'est : 80 agents, 23000 demandeurs par an, 60000 demandes de prestations évaluées et statuées, 16000 personnes accueillies par an, 54000 personnes reconnues en décembre.