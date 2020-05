Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 42 minutes

Le Département et l'ONF appellent les Réunionnais à s'informer sur l'état des sentiers avant d'aller randonner. En effet, après reconnaissance par les équipes de l'ONF, les forêts et les sentiers de La Réunion sont à nouveau accessibles. Les plaisirs de la randonnée et de la découverte partagée redeviennent possibles mais le Conseil Départemental et l'ONF Réunion demandent à tous d'être vigilants en prenant soin de bien consulter en ligne l'état des sentiers sur les différents tableaux répertoriés par zones géographiques. Nous publions ici le communiqué du Département.

