Le Département a donné rendez-vous aux agriculteurs indépendants au Tampon, ce mardi 19 mai 2020, pour les aider à remplir et signer le formulaire de demande d'aide aux producteurs de fruits et légumes. Plus d'une centaine d'exploitants étaient présents. Nous publions le communiqué du conseil départemental ci-dessous. (Photo Hubert Nugent)

Soutenir et encourager la production locale de fruits et légumes les plus consommés à La Réunion, tels sont les objectifs de ce dispositif spécifique mis en œuvre par les élus dès 2017, dont la reconduction a été validée en Commission permanente le 22 avril dernier.

Plus d’une centaine de producteurs ont répondu présents à cette invitation. Des rendez-vous de 20 minutes par groupe de 10 personnes, en prenant en compte toutes les précautions d'usage. L'assistance des services de l’agriculture de la Collectivité départementale a facilité la réalisation des dossiers ainsi que leur vérification, un gain de temps non négligeable pour que ces exploitants puissent démarrer leur programme de plantation, d’entretien et de commercialisation de ces fruits et légumes pour l’année 2020 dans les meilleurs délais.

Cette aide porte sur un montant forfaitaire de :

- 3 000 euros par an et par exploitation pour les productions suivantes : tomate, gingembre, curcuma, lentille, fraise, agrumes, piment

- 4 000 euros par an et par exploitation, avec une bonification de 2 000 euros suivant le tonnage atteint, pour les productions suivantes : oignon, ail, pomme de terre, carotte, chou

En 2019, 422 agriculteurs ont bénéficié du soutien à la production pour un montant global d’aide alloué de 1,368 millions d'euros. Pour 2020, une enveloppe prévisionnelle de 1,5 millions d'euros pour la mise en œuvre de ce dispositif est allouée avec l’intégration de la lentille aux productions aidées, soit 12 productions.

Ces rencontres se dérouleront dans plusieurs communes de l’île. Les professionnels seront informés par les Services dédiés du Département de La Réunion.

Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, renseignements ci-dessous.

Par téléphone : 0262 90 35 10 ou via le N° Vert 0 800 000 490

Par mail : aide.agriculture@cg974.fr ou consulter la Foire aux questions (lien disponible sur demande)

Réception des demandes au plus tard le 30 juin 2020

Dépôt et enregistrement de la demande d’aide auprès des services du Département. Cet enregistrement ne vaut pas attribution de l’aide.

Modalités de dépôt des dossiers de demande d’aide



- Par voie postale à l’adresse suivante : Département de La Réunion, Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de l’Environnement, Service de Développement et de Diversification Agricole, 26, avenue de la Victoire - 97400 Saint-Denis

- Par mail : aide.agriculture@cg974.fr (s’assurer de la bonne lisibilité des pièces jointes, un seul envoi si possible)

- Par dépôt direct : des permanences sont programmées pour la réception du public en fonction des exigences sanitaires du moment, de préférence sur rendez-vous via le N° VERT 0 800 000 490, au :

Site ex REDETAR – Chemin de l’IRAT – Ligne Paradis – 97410 Saint-Pierre

Direction de l’Agriculture Eau Environnement - 26 Avenue de la Victoire 97400 Saint-Denis

Les conditions de réception du public et les sites d’accueil supplémentaires qui pourraient être proposés sont à retrouver sur www.departement974.fr ou via le N° VERT 0 800 000 490.