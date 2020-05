Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental et Jean-Marc Escalettes, Directeur Orange Réunion Mayotte ont signé ce mardi 19 mai une convention de partenariat qui permet aux personnes âgées de La Réunion de communiquer avec leurs proches en reprenant la campagne publicitaire #Nousrestensamb d'Orange. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Pendant le confinement, Orange avait proposé aux Réunionnais de garder le contact avec leur famille en partageant avec elle, un message directement à la télévision.

Aujourd’hui avec le déconfinement, les personnes âgées restent particulièrement vulnérables au Covid-19. Et par précaution, certaines resteront confinées chez elles pour quelques temps encore. Pendant cette période, particulièrement difficile, il est primordial de maintenir le lien familial pour qu’elles se sentent moins isolées.

Aussi, le Département de La Réunion, Chef de file de l’action sociale, a proposé à Orange de permettre aux " gramounes " isolés, de répondre à leurs enfants et petits-enfants, via leurs spots publicitaires dédiés à cette opération, sur Antenne Réunion et des diffusions sur la radio Freedom. Ces vidéos seront diffusées du 21 au 31 mai 2020.

Pour Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental de la Réunion : "Les personnes âgées sont nos plus grands trésors, et à travers cette convention, ce lien de solidarité éclate au grand jour. Je suis ravi de donner à plusieurs "gramounes" la possibilité de diffuser leurs messages d’amour à des proches qu’ils n’ont pas vus depuis plusieurs semaines. La famille reste le point clé, une manière de garder le contact, du lien social et familial. L’humanité que nous avons en nous rejaillit, elle s’exprime et c’est une très bonne chose."

Pour Jean Marc Escalettes, Directeur Général d’Orange Réunion Mayotte : "Vous rapprocher de l’essentiel’, cette signature de la marque Orange résume à elle seule l’esprit de cette initiative. En tant qu’opérateur, cela montre la responsabilité qui est la nôtre : maintenir les liens sociaux et familiaux, garder le contact avec ceux qui nous sont chers grâce à nos réseaux et à nos actions pour le territoire. Je suis heureux de développer cette collaboration avec le Département."